"لا نريد مدرب يُشرب اللاعبين الحليب" .. انتقاد قاسٍ للمنتخب السعودي رغم فوزه بكأس الخليج تحت 23 عامًا

صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق، رفض خلال حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد" فكرة التغيير في الجهاز الفني للمنتخب السعودي رغم الانتقادات العديدة الموجهة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ورأى أبو نخاع أن الاستقرار هو الحل الأفضل حاليًا لضمان الاستعداد جيدًا لكأس العالم 2026، لكن مطالبًا في نفس الوقت بعدم رفع سقف الطموح عاليًا في المونديال.

الرئيس السابق سُئل حول فكرة تعيين لويجي دي بياجيو مدربًا للمنتخب السعودي الأول بعد تتويجه مع الأولمبي بكأس الخليج تحت 23 عامًا، فأجاب "هو حل من حلول عديدة لكن ما هو الحل الأفضل؟ الأفضل باعتقادي هو الاستقرار، لا يجب أن نُشتت فكر المنتخب وإدارته والاتحاد السعودي. تنتظرنا مشاركة مهمة وعلينا عدم رفع سقف طموحنا كثيرًا في كأس العالم. علينا الوقوف على الأرض والتحلي بالواقعية حتى لا نُصدم بالنتائج".

يُشار إلى أن أفكارًا عديدة طُرحت لاستبدال رينارد أبرزها تعيين جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي لقيادته حتى المونديال مع استمرار وجودهما في النصر والهلال على الترتيب.