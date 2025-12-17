تُوج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بلقب كأس الخليج بنفس الفئة العُمرية، ولكنه رغم ذلك تعرض لانتقاد قاسٍ بشأن مستواه وأسلوب لعبه! فما الذي قيل؟
"لا نريد مدرب يُشرب اللاعبين الحليب" .. انتقاد قاسٍ للمنتخب السعودي رغم فوزه بكأس الخليج تحت 23 عامًا
قطر تحتضن الإخفاق والإنجاز
شهدت قطر تحقيق كرة القدم السعودية لإنجاز يتعلق بالمنتخب الأولمبي وإخفاق يتعلق بالمنتخب الأول.
منتخب السعودية الأول ودع كأس العرب فيفا 2025 بعد خسارته مواجهة نصف النهائي أمام الأردن على ملعب البيت بهدف نظيف سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66.
المنتخب السعودي سيخوض بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام مساء غدٍ الخميس على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.
وفي قطر كذلك، تُوج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عامًا بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره العراقي بهدفين دون رد سجلهما عبد الرحمن العبيد وعبد العزيز العليوة، وقد أقيم اللقاء على ملعب 974 في الدوحة.
الفوز باللقب هو الخامس في تاريخ المنتخب السعودي والثالث على التوالي، حيث تٌوج باللقب أعوام 2008 و2012 و2015 و2016.
لا للتغيير!
صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق، رفض خلال حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد" فكرة التغيير في الجهاز الفني للمنتخب السعودي رغم الانتقادات العديدة الموجهة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
ورأى أبو نخاع أن الاستقرار هو الحل الأفضل حاليًا لضمان الاستعداد جيدًا لكأس العالم 2026، لكن مطالبًا في نفس الوقت بعدم رفع سقف الطموح عاليًا في المونديال.
الرئيس السابق سُئل حول فكرة تعيين لويجي دي بياجيو مدربًا للمنتخب السعودي الأول بعد تتويجه مع الأولمبي بكأس الخليج تحت 23 عامًا، فأجاب "هو حل من حلول عديدة لكن ما هو الحل الأفضل؟ الأفضل باعتقادي هو الاستقرار، لا يجب أن نُشتت فكر المنتخب وإدارته والاتحاد السعودي. تنتظرنا مشاركة مهمة وعلينا عدم رفع سقف طموحنا كثيرًا في كأس العالم. علينا الوقوف على الأرض والتحلي بالواقعية حتى لا نُصدم بالنتائج".
يُشار إلى أن أفكارًا عديدة طُرحت لاستبدال رينارد أبرزها تعيين جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي لقيادته حتى المونديال مع استمرار وجودهما في النصر والهلال على الترتيب.
انتقاد قاسٍ لبطل الخليج
أبو نخاع فاجأ الجميع بتوجيه انتقاد قاسٍ لمنتخب تحت 23 عامًا المتوج بكأس الخليج في الدوحة، واصفًا إياه بالضعيف والبطيء.
وأضاف "أبارك أولًا للوطن والمسؤولين جميعًا واللاعبين والمنتخب السعودي، لكني تابعت البطولة .. بطولة ضعيفة ومنتخبنا بطيء جدًا، حتى في التمرير والنسق. فوزنا صراحة بسبب التحفيز المادي لا أكثر ولا أقل".
أضاف "ليس لدينا شيئًا كبيرًا ومستوى اللاعبين لا يختلف، نفس البنية الجسدية الضعيفة ونفس الفكر، ربما المنتخب السعودي أفضل المنتخبات الموجودة لكنه لا يتضمن أي شيء نستطيع البناء عليه".
"لا نريد مدرب يُشرب اللاعبين الحليب"
أبو نخاع رفض خلال حديثه مبدأ "الطبطبة" على اللاعبين، مشيرًا إلى أهمية الضغط عليهم وانتقادهم بقسوة لإخراج أفضل ما لديهم وتصحيح مسار كرة القدم السعودية.
وأوضح أن العمل من الأكاديميات والفئات السنية في الأندية يحتاج إلى ثورة خاصة في التعامل مع اللاعبين وبنائهم بالشكل السليم جسديًا وشخصيًا وذهنيًا، رافضًا مبدأ التعامل معهم من باب العناية بهم والحفاظ عليهم فقط.
وأضاف "كرة القدم السعودية تحتاج إلى إعادة ترتيب. يجب الاهتمام بالفئات السنية في الأندية والحرص عليها بطريقة أفضل مما يحدث الآن، ما يحدث في الأكاديميات والفئات السنية من مجرد تقديم الوجبات والنصائح والطبطبة على اللاعبين، والبحث عن مدرب يُراعي نفسية اللاعبين. هذا الكلام لن يفيدنا أبدًا".
تابع "نحن بحاجة لمدرب يقسو على اللاعبين ويعمل معهم بشكل جاد، لا نريد مدرب يعتني باللاعبين ويُشربهم الحليب، بل نريد مدرب يزرع في اللاعب القوة والشراسة والطموح والأهداف الكبيرة".
مشوار السعودية في كأس العرب
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي حيث خسر من الأردن بهدف نظيف.
السعودية ستلعب ضد الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث مساء غدٍ الخميس.