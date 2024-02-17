لا مزيد من الأعذار .. توماس توخيل سقط ببايرن ميونخ إلى القاع!

هل حان وقت رحيل توماس توخيل عن البايرن؟

يعانى توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ من ضغط شديد بسبب سلسلة الهزائم المتتالية للعملاق البافاري هذا الموسم.

لقد تصاعد التوتر في بايرن ميونخ بعد الخسارة المفاجئة أمام لاتسيو يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتحدث توخيل، عن المباراة في المؤتمر الصحفى لكن الصحفيين الألمان أرادوا فقط مناقشة مستقبله.

وقال توخيل: "لقد أجبت بالفعل على هذا السؤال أنا لست قلق بشأن وظيفتي"، وتعرض بايرن ميونخ للهزيمة بنتيجة 1-0 أمام لاتسيو بعد أربعة أيام فقط من الهزيمة القاسية بثلاثية أمام باير ليفركوزن في قمة مواجهات الدوري الألمانى وهذه الهزيمة جعلت العملاق البافاري يبتعد بفارق خمس نقاط عن صدارة الدوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يخسر بايرن ميونخ مباراتين متتاليتين منذ عام 2019، ومر تسع سنوات منذ آخر مرة فشلوا فيها في التسجيل في مباريات متتالية، وبعد هزيمة بايرن من فريق لايبزيج وخروجه من كأس السوبر الألماني، ودع أيضًا بطولة كأس ألمانيا على يد نادي ساربروكن من الدرجة الثالثة في مفاجأة كبيرة ومهدد الآن بالخروج المبكر من دوري الأبطال رغم أنه كان أحد المرشحين لحصد اللقب، وقد يفشل العملاق البافاري في الفوز بأى لقب لأول مرة منذ موسم 2011-12.