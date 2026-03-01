AFP
ترجمه
"لا مجال للنقاش" - رودريغو يوجه رسالة قوية بشأن نيمار إلى مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي قبل كأس العالم 2026
رودريغو يؤمن بإمكانية فوز البرازيل بلقبها السادس في كأس العالمخلال ظهوره في برنامج Um Dia Com... على قناة CazeTV، دافع رودريغو بشغف عن نجمه المفضل، وسلط الضوء على الأهمية الرمزية والعاطفية لنجم برشلونة السابق. يعتقد المهاجم الشاب، الذي أصبح ركيزة أساسية لكل من النادي والمنتخب، أن الفوز المحتمل باللقب العالمي السادس للبرازيل سيكون ناقصًا دون وجود اللاعب الأسطوري رقم 10. على الرغم من التغييرات التكتيكية الحديثة، يصر نجم ريال مدريد على أن هرمية الفريق يجب أن تظل مبنية على براعة أفضل هداف في تاريخه.
- (C)Getty Images
الفوز لن يكون بنفس الروعة بدون نيمار
يمثل دورة 2026 الفرصة الأخيرة على الأرجح لنيمار لتحقيق المجد في كأس العالم، لكن طريقه كان محفوفًا بالعقبات الجسدية. يبلغ المهاجم حاليًا 34 عامًا، وقد كان يكافح من أجل العودة بعد خضوعه لعملية جراحية كبيرة في الركبة، وهو ما أجبره على التغيب عن عدد كبير من المباريات. تعليقات رودريغو بمثابة تذكير للطاقم الفني بأن غرفة الملابس لا تزال تنظر إلى نيمار على أنه القائد والقلب الإبداعي للمنتخب الوطني.
سُئل رودريغو عن ضرورة مشاركة نيمار في البطولة القادمة في أمريكا الشمالية، ولم يتردد في إبداء رأيه. "هذا منطقي. بالنسبة لي، في رأيي، لا يوجد حتى مجال للنقاش. لكننا نعلم، بالطبع، أنه يحتاج إلى أن يكون في حالة جيدة، عليه أن يستعد، فهو عائد من جراحة في الركبة. لن يكون الفوز بنفس السهولة بدونه، لذا نحن بحاجة إليه"، صرح الجناح البالغ من العمر 25 عامًا.
اللياقة البدنية تظل العقبة الرئيسية
على الرغم من أن المشاعر قوية، إلا أن حقيقة لياقة نيمار تظل عقبة يجب على كارلو أنشيلوتي تجاوزها. أظهر النجم مؤخرًا لمحات من مستواه المعهود، حيث سجل هدفين في الفوز 2-1 على فاسكو، وهو أداء أثار الارتياح والحماس بين المشجعين البرازيليين. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا المستوى من القوة في بيئة كأس العالم عالية الضغط يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا، وسيكون أنشيلوتي هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن إشراك اللاعب المخضرم.
قد تكون العلاقة بين رودريغو وأنشيلوتي عاملاً حاسماً في هذه المفاوضات. بعد أن عمل الاثنان معاً عن كثب في سانتياغو برنابيو، تربطهما علاقة ثقة وتفاهم تكتيكي فريدة من نوعها. إن ضغط رودريغو العلني من أجل نيمار هو أكثر من مجرد دعم من زميل في الفريق؛ إنه دفعة استراتيجية لمدرب ناديه لضمان أن يحصل أفضل لاعب برازيلي على كل فرصة لقيادة الفريق في 2026.
- AFP
الرابط بين الأجيال في الماضي والمستقبل
موقف رودريغو مهم بشكل خاص بالنظر إلى مكانته المتصاعدة. في سن 25 عامًا، عزز مكانته كأحد أفضل اللاعبين في العالم، لكنه لا يزال متواضعًا بما يكفي ليدافع عن إرث الرجل الذي ارتدى القميص رقم 10 قبله. من خلال سد الفجوة بين النجوم المعروفين والمواهب الصاعدة، يساعد رودريغو في تعزيز الشعور بالوحدة الذي غالبًا ما كان مفقودًا في الحملات البرازيلية السابقة.
القرار النهائي يعود إلى أنشيلوتي، الذي يجب أن يوازن بين الرومانسية المرتبطة بعودة نيمار والمتطلبات العملية لبطولة دولية حديثة. مع اقتراب كأس العالم، تتزايد الضغوط على الإيطالي لتقديم وصفة ناجحة.
