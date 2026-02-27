Getty Images Sport
"لا صلة له بالأمر" - إدي هاو يرد بانفعال على الشائعات التي تربط أنتوني جوردون بالانتقال إلى أرسنال
جوردون مطلوب من قبل ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد
كما أبدى أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اهتمامه باللاعب الجناح في فريق نيوكاسل، في حين يُعتقد أن مانشستر يونايتد يراقب جوردون عن كثب. اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي سجل مؤخرًا أربعة أهداف في فوز نيوكاسل على قاراباغ في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وقع على تمديد عقد طويل الأمد مع نيوكاسل في أكتوبر 2024، ولا يزال أمامه أربع سنوات لتنفيذ ذلك العقد.
لكن ذلك لم يمنع منافسي نيوكاسل من إبداء اهتمامهم بجوردون، على الرغم من موسمه المتواضع أمام المرمى. في الواقع، سجل جوردون ثلاثة أهداف فقط وصنع هدفين في 21 مباراة بالدوري في موسم 2025-26.
قبل مباراة نيوكاسل مع إيفرتون في نهاية هذا الأسبوع، سُئل هاو عن التكهنات حول مستقبل جوردون في النادي، والتي وصفها المدرب السابق لبورنموث بأنها "غير ذات صلة".
أحدث الشائعات "الأخبار" إلى هاو
اعترف هاو بأنه عاجز عن إيقاف الشائعات التي تحوم حول مستقبل جوردون في النادي، لكنه أكد أن اللاعب لن يتأثر بالأنباء التي تشير إلى رحيله في الصيف. وفي تصريح له يوم الجمعة، قال هاو: "لست متأكداً من أن هناك الكثير مما يمكنني فعله حيال ذلك. لم أرَ الخبر، لذا فهو جديد عليّ. لكننا في منتصف الموسم، ونحن في خضم بعض أهم المباريات في مسيرته، ومن يدري ما الذي سيحدث له على الصعيد الدولي في الصيف أيضًا.
ليس لديه وقت للنظر إلى اليسار أو اليمين، عليه أن يركز بشكل كامل على المضي قدمًا والمباراة التالية ومحاولة تقديم أفضل ما لديه.
"لقد تأثرت به كثيرًا في الأسابيع القليلة الماضية، أعتقد أنه في وضع جيد. أعتقد أنه أدى أداءً جيدًا في مركزه في الوسط، ونريده أن يواصل هذا الأداء الجيد".
سُئل المدرب البالغ من العمر 48 عامًا أيضًا عما إذا كانت الشائعات الأخيرة حول رحيله عن نيوكاسل ستؤثر سلبًا على أداء جوردون، لكن هاو يعترف بأن التكهنات تأتي مع "طبيعة" كونه لاعب كرة قدم.
التكهنات "تأتي مع المنطقة"
وحول الشائعات الأخيرة حول رحيل جوردون وما إذا كان الجناح سيتأثر بذلك، تابع هاو قائلاً: "فقط إذا قرأها، على ما أعتقد. في هذا العصر، هناك دائماً شائعات وتكهنات.
لا أرى 90% منها على الأرجح، وأنا متأكد من أن اللاعبين يرونها أكثر مني. لكنني أعتقد أن هذا أمر طبيعي عندما تكون لاعباً من الطراز الرفيع وتلعب على هذا المستوى، فستكون هناك تكهنات.
أعتقد أنه عليك أن تخرجها من رأسك وتركز على كرة القدم، لأننا نعلم أن جدولنا مليء بالمباريات، ولا يوجد وقت للتشتت. علينا أن نركز بشكل كامل على كل مباراة.
"أعتقد أن هذا الأمر غير مهم حقًا. المهم هو كيف يتعامل اللاعبون مع هذا الأمر. إذا استوعب اللاعبون هذا الأمر وأثر عليهم، فهذا بالطبع أمر سلبي. لكنني أعتقد أنهم سيصبحون أقوياء بما يكفي لتجاهل هذا الأمر والتركيز على اللعب.
"وأعتقد أن هذه الأمور لا تصبح محط اهتمام إلا عندما تفتح النوافذ، وهذا بالنسبة لي هو الوقت الذي يجب أن يفكر فيه اللاعبون في مستقبلهم، إن كان عليهم ذلك. لأن كل ما يفعلونه في هذه الأثناء يؤثر على مستقبلهم. وكل ما يمكنهم فعله هو اللعب بأفضل مستوى لديهم، وهذا ما أشجعهم على فعله".
نيوكاسل يسعى لتحسين أدائه الضعيف في الدوري
نيوكاسل، الذي أوقعته القرعة في مواجهة برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة، سيحاول مواصلة سلسلة انتصاراته الرائعة التي حقق فيها أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات.
ومع ذلك، لم يحقق هاو سوى فوز واحد في آخر ست مباريات في الدوري، بينما خسر الفريق أربع مباريات من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 2-1 أمام مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي.
يخوض نيوكاسل الآن مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري، حيث يستقبل بطل كأس EFL 2025 إيفرتون ثم مانشستر يونايتد في سانت جيمس بارك خلال الأيام المقبلة.
