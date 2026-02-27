"لا خوف!" - تشيلسي يوجه تحذيرًا إلى باريس سان جيرمان بعد تعادله مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا في دور الـ16

يسعى باريس سان جيرمان إلى الدفاع بنجاح عن لقبه الأوروبي بعد تغلبه على إنتر في ميونيخ في مايو الماضي. أهداف أشرف حكيمي وديزير دوي وخفيتشا كفاراتشيليا وسيني مايولو ساعدت العملاق الفرنسي على تحقيق فوز ساحق 5-0 على نظيره الإيطالي في ملعب أليانز أرينا.

بذل فريق لويس إنريكي جهدًا كبيرًا في سعيه للتأهل إلى دور الـ16 بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة موناكو في التصفيات. حقق باريس سان جيرمان فوزًا 3-2 في ملعب لويس الثاني الأسبوع الماضي وتعادل 2-2 مع منافسه في الدوري الفرنسي في ملعب بارك دي برانس ليؤكد فوزه 5-4 في مجموع المباراتين ويحجز مكانه في الدور التالي من مسابقة الأندية الأوروبية.

وسيستأنف باريس سان جيرمان منافسته مع تشيلسي، حيث سيواجه الفريق الإنجليزي للمرة الأولى منذ نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي. سجل كول بالمر هدفين وجواو بيدرو هدفًا واحدًا ليحقق الفريق اللندني فوزًا 3-0 في ملعب ميتلايف ستاديوم الصيف الماضي.

حسم تشيلسي مركزه ضمن الثمانية الأوائل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن قلب تأخره إلى فوز على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ويؤكد مدير كرة القدم في تشيلسي ديفيد بارنارد أن مباراة دور الـ16 ستكون اختبارًا صعبًا للنادي، لكنها لا تثير أي مخاوف لفريق ليام روزينيور.