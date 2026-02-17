"لا تناسبه" أولي هونيس يشكك في وظيفة يورجن كلوب الجديدة!

يتوقع هونيس أن يقبل كلوب مرة أخرى منصب مدرب ويكرس نفسه للعمل مع فريق واحد. وأكد هونيس أن هذا الفريق لا يجب أن يكون بالضرورة فريقًا ناديًا، بل يمكن أن يكون أيضًا فريقًا وطنيًا، وبالتحديد منتخب ألمانيا لكرة القدم.

يورجن كلوب مدربًا لمنتخب ألمانيا؟ "أستطيع أن أتخيل ذلك جيدًا. أنا أقدره كثيرًا، لكنني أراه مدربًا فقط ولا شيء آخر"، قال.

يُقال إن كلوب مرتبط بعقد مع ريد بول حتى نهاية عام 2028، كما أن عقد المدرب الحالي للمنتخب الألماني يوليان ناجلسمان ساري المفعول حتى عام 2028، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا التي ستقام في بريطانيا وأيرلندا في الصيف.