لا يعتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، أن يورجن كلوب في المكان المناسب في وظيفته الحالية. المدرب السابق الناجح لنادي بوروسيا دورتموند ونادي ليفربول يعمل منذ بداية عام 2025 كـ"رئيس عالمي لكرة القدم" في مجموعة ريد بول.
"لا تناسبه" أولي هونيس يشكك في وظيفة يورجن كلوب الجديدة!
أولي هونيس: "كيف يمكنه تحفيز اللاعبين؟"
"هذا ليس دورًا مناسبًا له في رأيي. يورجن كلوب يجب أن يكون على أرض الملعب، فهو ليس شخصًا يسافر حول العالم لإلقاء محاضرات"، قال هونيس لصحيفة بيلد: "أكبر قوته تكمن في علاقاته مع الآخرين، وفي قدرته على تحفيز اللاعبين. ولكن كيف يمكنك تحفيز اللاعبين في لايبزيج إذا كنت تعود إلى سالزبورج ثم تسافر إلى البرازيل؟"
- Getty Images News
مدرب المنتخب كلوب؟ أولي هونيس يمكنه أن يتخيل ذلك
يتوقع هونيس أن يقبل كلوب مرة أخرى منصب مدرب ويكرس نفسه للعمل مع فريق واحد. وأكد هونيس أن هذا الفريق لا يجب أن يكون بالضرورة فريقًا ناديًا، بل يمكن أن يكون أيضًا فريقًا وطنيًا، وبالتحديد منتخب ألمانيا لكرة القدم.
يورجن كلوب مدربًا لمنتخب ألمانيا؟ "أستطيع أن أتخيل ذلك جيدًا. أنا أقدره كثيرًا، لكنني أراه مدربًا فقط ولا شيء آخر"، قال.
يُقال إن كلوب مرتبط بعقد مع ريد بول حتى نهاية عام 2028، كما أن عقد المدرب الحالي للمنتخب الألماني يوليان ناجلسمان ساري المفعول حتى عام 2028، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا التي ستقام في بريطانيا وأيرلندا في الصيف.
نجاحات كبيرة مع بوروسيا دورتموند وليفربول
تولى كلوب منصب المدرب في نادي ماينتس في عام 2001، وظل يدرب الفريق حتى عام 2008، ثم انتقل إلى نادي بوروسيا دورتموند.
وحقق مع الفريق لقب الدوري مرتين، ثم انتقل إلى نادي ليفربول في عام 2015، في أنفيلد ، فاز بدوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإنجليزي.
يورجن كلوب: ألقابه كمدرب
بطل ألمانيا: 2011 و 2012 مع دورتموند
بطل كأس ألمانيا: 2012 مع نادي بوروسيا دورتموند
بطل دوري أبطال أوروبا: 2019 مع نادي ليفربول
بطل إنجلترا: 2020 مع نادي ليفربول
بطل كأس إنجلترا: 2022 مع نادي ليفربول
بطل كأس الرابطة الإنجليزية: 2022 و 2024 مع نادي ليفربول