"لا تفعل مثل نيمار".. نصيحة هامة من نجم البرازيل إلى فينيسيوس جونيور

ربما يكون ذهن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد انشغل بالعروض الضخمة في أماكن أخرى، لكن ساندرو أرسل تحذيرًا هامًا إلى فينيسيوس. استخدم لاعب وسط توتنهام السابق نيمار كمثال لتأكيد هذه النقطة.

قال ساندرو في حديثه إلى BOYLE SPORTS، "هل سيحتاج فينيسيوس جونيور أو تشابي ألونسو إلى مغادرة ريال مدريد؟ لا، أعتقد أنهما يمكنهما البقاء وتحقيق نتائج جيدة معًا، لم أوافق على ما فعله فينيسيوس، ثم قام ألونسو بإخراجه، لكن هذا أمر طبيعي. اللاعب يحتاج فقط إلى التركيز على ريال مدريد. لا تفعل ما فعله نيمار في برشلونة وتغادر. لا تفعل ذلك، من فضلك".

وتابع: "في البرازيل، نقول إن عليك أن تحاول أن تظل هادئًا. اهدأ. فينيسيوس يبدو عليه هذا التعبير، لكن هذا قد يكون مجرد لحظة. إنه لا شيء، بصفتي لاعب كرة قدم سابق، عليّ أن أقدم بعض النصائح. عليك أن تهدأ قبل أن تفكر في الرحيل، لقد غادرت توتنهام. اعتقدت أنني أريد المغادرة لأنني كنت أتشاجر مع المدربين وتسرعت في اتخاذ القرار، لكنني أحببت توتنهام. لماذا غادرت؟ كان لدي عقد لمدة ثلاث سنوات. لماذا كنت في عجلة من أمري؟ فينيسيوس، أرجوك خذ نفسًا عميقًا، هذا مهم جدًا في الحياة أيضًا، لكن بالنسبة للاعبي كرة القدم على وجه الخصوص، هناك الكثير من الأشخاص من حولنا يقولون للاعبين إن عليهم الرحيل، وإن المدرب لا يحترمهم"