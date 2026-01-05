"لا تتوقف المباريات سوى في ملعب باريس سان جيرمان" .. إنريكي ينفجر غاضبًا بعد توقف مواجهة الديربي في حديقة الأمراء!

عند صافرة النهاية، لم يخف لويس إنريكي غضبه. أمام كاميرات Ligue1+، لم ينتقد المدرب الإسباني لاعبيه، بل انتقد إدارة الحدث. "لا، لم أكن غاضباً من فريقي، بل من الوضع الذي أعتبره خاصاً للغاية"، أوضح باللغة الفرنسية أولاً، قبل أن ينتقل إلى اللغة الإسبانية.

وتستند انتقاداته إلى ملاحظة بسيطة في رأيه. "في جميع الملاعب، يطلقون علينا كل أنواع الشتائم، لكنهم لا يوقفون مبارياتنا إلا في ملعب باريس سان جيرمان. نذهب إلى ليون ونانت ومارسيليا، ونقبل كل الأجواء. لكنهم لا يسمعون سوى الأناشيد السلبية في ملعب باريس. لقد سئمت"، أضاف.

بمجرد انتهاء الترجمة، أصر المدرب الباريسي، مصمماً على إزالة أي غموض. "أنا غاضب لأنهم يوقفون مبارياتنا فقط. نحن نذهب إلى جميع الملاعب كزوار وفي جميع الملاعب هناك هتافات ضد لاعبينا ونادينا ورئيسنا وضد كل شيء، لكنهم لا يوقفون المباريات أبدًا. إنهم يوقفونها في باريس فقط وهذا ما أنتقده"، تابع الأستوري.