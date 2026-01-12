وجه جوان لابورتا انتقادات لاذعة إلى كيليان مبابي بعد رفض نجم ريال مدريد المثير للجدل المشاركة في حرس الشرف بعد نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي نُقل مجانًا عبر تطبيق ثمانية. ووصف رئيس نادي برشلونة قرار الفرنسي بحث زملائه على مغادرة الملعب بأنه "مفاجئ" ويفتقر إلى الروح الرياضية، مشيرًا إلى أن الهزيمة الدرامية 3-2 في السعودية تركت لوس بلانكوس "مستاءين للغاية" بعد أن تقبلوا تفوق منافسيهم.السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
"عليك احترام الآخرين في الفوز والخسارة" .. رسالة حادة من لابورتا إلى مبابي بعد تصرف مهاجم ريال مدريد خلال تتويج برشلونة بالسوبر!
نهاية مريرة للمشهد السعودي
أثبتت تداعيات الكلاسيكو الناري يوم الأحد في جدة أنها كانت مثيرة بقدر ما كانت عليه المباراة نفسها. فقد حافظ نادي برشلونة على لقب السوبر الإسباني بعد فوزه الصعب 3-2، في نتيجة تؤكد هيمنته الحالية على غريمه التقليدي ريال مدريد.
إلا أن الاحتفالات شهدت توترًا بسبب تصرّف نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي. اللاعب، الذي خاطر بصحته وخاطر بإصابته في الركبة للمشاركة في النهائي، بدا غاضبًا عند صافرة النهاية. وبعد استلامه ميدالية الوصافة، شوهد مبابي وهو يشير بغضب لزملائه في ريال مدريد لمغادرة الملعب فورًا، بدلًا من البقاء لمتابعة تقديم الكأس أو تقديم الاحترام التقليدي للفريق الفائز. وقد فسّر الكثيرون هذا التصرف على أنه محاولة لمنع تشكيل حرس الشرف أو على الأقل إظهار الاحترام، مما أثار غضب إدارة برشلونة.
وفي تصريحات إذاعية لمحطة RAC-1 الكتالونية عقب الانتصار، لم يتردد رئيس برشلونة جوان لابورتا في انتقاد تصرّف مبابي، مشددًا على أن العظمة الرياضية الحقيقية تقاس بمدى قدرة اللاعب على التعامل مع الهزيمة بقدر التعامل مع الانتصار.
- Getty Images Sport
لابورتا يدعو إلى الاحترام
قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا خلال المقابلة الإذاعية "لقد فوجئت بما فعله. في الفوز كما في الهزيمة، يجب أن تكون كريمًا وتحترم الآخر. هذه هي الرياضة، ويجب المحافظة على السلوك الطبيعي. نحن، عند فوزنا، تصرفنا بسخاء وأظهرنا الاحترام للفريق الخصم، ولهذا السبب لا أستطيع فهم ما حدث."
وعلى الرغم من أن الاحترام المتبادل كان يسيطر على مباريات الكلاسيكو في السنوات الأخيرة، إلا أن الأجواء ارتفعت بشكل ملحوظ هذا الموسم. وأشار لابورتا إلى توتر متبقي منذ المباراة الأولى في الدوري لهذا الموسم، والتي فاز فيها ريال مدريد على كامب نو، وهو ما بدا أنه وضع بذور تصرّف مبابي يوم الأحد.
وأضاف لابورتا "كان هناك نوع من التوتر منذ مباراة الدوري، وكان اللاعبون متأثرين قليلًا. هذا أمر مفهوم. الحقيقة أنني لم أشاهد لحظة مبابي تلك على أرض الملعب مباشرة، لكنني أفهم أنه كان وقتًا صعبًا عليهم. لا بد أنهم كانوا غاضبين جدًا، ولهذا السبب تصرفوا بهذه الطريقة."
إحباط الدونية
وربما كان الجزء الأكثر إثارة في تحليل لابورتا هو اقتراحه أن انفجار مبابي لم يكن ناتجًا عن ألم خسارة نهائي فقط، بل أيضًا عن إدراكه أن برشلونة كان الفريق الأفضل على أرض الملعب. فقد كانت التغطية الإعلامية قبل المباراة تميل، إلى حد ما، لصالح ريال مدريد، لكن الواقع على أرض الملعب في السعودية كان مختلفًا تمامًا.
وقال لابورتا "لقد ظنوا أن لديهم فرصة أفضل للفوز بهذه المباراة، لكنهم رأوا الأمر بأنفسهم على أرض الملعب، وفي النهاية، هذا صعب جدًا. ترى ما يحدث حينها."
- Getty Images Sport
مغامرة مبابي تأتي بنتائج عكسية
بالنسبة لمبابي شخصيًا، كانت ليلة الكلاسيكو كارثية على أكثر من صعيد. فقد دخل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كبديل في الدقائق الـ15 الأخيرة، محاولًا يائسًا تحقيق أول فوز له في نهائي كبير مع ريال مدريد ضد غريمه الأزلي. ومع أنه كان يعاني من مشاكل مع الركبة، دفع نفسه لتجاوز الألم، لكنه لم يستطع قلب الموازين لصالح فريقه.
وقد تصبح صورة مبابي وهو يمنع زملاءه من تكريم برشلونة بتشكيل حرس الشرف أثناء رفع الفريق الكتالوني للكأس رمزًا دائمًا لهذا السوبر الإسباني، لحظة تحولت فيها مشاعر الإحباط إلى تصرف غير محترم.
ومع انتهاء الغبار، قد يكون التأثير النفسي كبيرًا على ريال مدريد. فبرشلونة يمتلك حاليًا أفضلية رباعية في الدوري الإسباني بالإضافة إلى اليد العليا نفسيًا بعد الفوز في النهائي. وتذكّر كلمات لابورتا بأن في كرة القدم الإسبانية، المكانة الأخلاقية تقارب أهمية الألقاب نفسها.
أما ريال مدريد، وبالأخص مبابي، فعليهم الآن تحويل هذا الغضب إلى أداء إيجابي في المباراة القادمة، لكن في الوقت الحالي، يقفون متهمين بانتهاك أبسط قواعد الروح الرياضية في حرارة الهزيمة.