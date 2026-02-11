"لا أعتقد أن هذا قد حدث لأي نادٍ آخر!" - أنطونيو كونتي يستبعد نابولي من سباق اللقب في الدوري الإيطالي بعد خروجه من كأس إيطاليا

وصل موسم نابولي إلى أدنى مستوى له مساء الثلاثاء، بعد خروجه من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد كومو. تعادل الفريقان 1-1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، حيث سجل أنطونيو فيرغارا هدفاً في بداية الشوط الثاني ليقضي على ركلة جزاء مارتن باتورينا لنابولي، مما أدى إلى ركلات ترجيح متوترة. في النهاية، أدى إهدار روميلو لوكاكو وستانيسلاف لوبوتكا لفرصتين حاسمتين إلى هزيمة أصحاب الأرض.

ومع ذلك، كان غضب كونتي بعد المباراة موجهاً بشكل كبير إلى الحكم. شعر مدرب نابولي بالاستياء لأن مدافع كومو جاكوبو رامون لم يُطرد بسبب مخالفة على راسموس هوجلوند، وهو قرار يعتقد أنه يمثل موسمًا سيئًا للحكام الإيطاليين. ودعا الحكم جيانلوكا روتشي إلى التحرك، مؤكدًا أن المستوى الحالي للتحكيم يضر بالكرة الإيطالية.

وقال كونتي لشبكة Sport Mediaset: "إنه بالتأكيد موسم سيئ للحكام وللفيديو المساعد للحكم (VAR)، وآمل أن يجدوا حلاً لتحسين الوضع". "الحقيقة هي أن الجميع يشتكون، المدربون واللاعبون والمشجعون، لذا يجب على الرياضة أن تتطور وتتحسن، لأننا كما نطور فرقنا، يجب على روكي أن يطور حكامه ومسؤولي VAR. هذا ليس جيدًا لكرة القدم، وليس جيدًا لنا".