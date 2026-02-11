Getty Images Sport
"لا أعتقد أن هذا قد حدث لأي نادٍ آخر!" - أنطونيو كونتي يستبعد نابولي من سباق اللقب في الدوري الإيطالي بعد خروجه من كأس إيطاليا
كونتي ينتقد مستوى التحكيم بعد الخروج المفاجئ
وصل موسم نابولي إلى أدنى مستوى له مساء الثلاثاء، بعد خروجه من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد كومو. تعادل الفريقان 1-1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، حيث سجل أنطونيو فيرغارا هدفاً في بداية الشوط الثاني ليقضي على ركلة جزاء مارتن باتورينا لنابولي، مما أدى إلى ركلات ترجيح متوترة. في النهاية، أدى إهدار روميلو لوكاكو وستانيسلاف لوبوتكا لفرصتين حاسمتين إلى هزيمة أصحاب الأرض.
ومع ذلك، كان غضب كونتي بعد المباراة موجهاً بشكل كبير إلى الحكم. شعر مدرب نابولي بالاستياء لأن مدافع كومو جاكوبو رامون لم يُطرد بسبب مخالفة على راسموس هوجلوند، وهو قرار يعتقد أنه يمثل موسمًا سيئًا للحكام الإيطاليين. ودعا الحكم جيانلوكا روتشي إلى التحرك، مؤكدًا أن المستوى الحالي للتحكيم يضر بالكرة الإيطالية.
وقال كونتي لشبكة Sport Mediaset: "إنه بالتأكيد موسم سيئ للحكام وللفيديو المساعد للحكم (VAR)، وآمل أن يجدوا حلاً لتحسين الوضع". "الحقيقة هي أن الجميع يشتكون، المدربون واللاعبون والمشجعون، لذا يجب على الرياضة أن تتطور وتتحسن، لأننا كما نطور فرقنا، يجب على روكي أن يطور حكامه ومسؤولي VAR. هذا ليس جيدًا لكرة القدم، وليس جيدًا لنا".
"يمكننا الذهاب إلى المعبد والصلاة"
بينما كانت قرارات التحكيم تثير الاستياء، احتفظ كونتي بتقييمه الأكثر مرارة لأزمة الإصابات التي تعصف بفريقه. عندما سُئل عما إذا كان الإقصاء قد يساعد نابولي في التركيز على سد الفارق التسع نقاط مع المتصدر إنتر في الدوري الإيطالي، ضحك المدرب على هذا الاقتراح. وأورد قائمة بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها نجوم الفريق، بما في ذلك جيوفاني دي لورينزو وكيفن دي بروين وبيلي جيلمور، كأسباب تجعل يديه مكتوفة.
أجاب كونتي: "يا له من سؤال سخيف. كيف يمكنك توقع إصابة دي لورينزو، أو لوكاكو بتمزق في الوتر، أو دي بروين بإصابة في وتر في ساقه التي خضع لعملية جراحية من قبل، أو جيلمور الذي يحتاج إلى جراحة ويغيب لعدة أشهر. كيف يمكنك توقع ذلك؟
"ما يمكننا فعله هو الذهاب إلى المعبد والصلاة، لأن هذه إصابات تستمر طوال الموسم. مع غياب ستة أو سبعة لاعبين مهمين لعدة أشهر، يضطر نفس اللاعبين إلى الاستمرار في اللعب طوال الوقت، مما يخلق مشاكل لـ [سكوت] ماكتوميناي و[أمير] رحماني. لا أعتقد أن هذا النوع من الأشياء قد حدث من قبل لأي نادٍ آخر".
الفريق تجاوز "حدود إمكاناته" في ظل توقف سوق الانتقالات
كان مدرب تشيلسي ويوفنتوس السابق حريصًا على حماية لاعبيه من الانتقادات، بحجة أنهم يحققون نتائج تفوق التوقعات بالنظر إلى نقص الموارد. وسلط الضوء على أنه بينما وصل كومو بفريق كامل و10 أيام راحة، كان نابولي يحاول تجميع فريق بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة مرهقة ضد جنوة، حيث أنهوا المباراة بعشرة لاعبين.
كما انتقد كونتي استراتيجية النادي في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أنه تم إخباره بأنهم "لا يستطيعون فعل أي شيء" في سوق الانتقالات، مما تركه مع تشكيلة ضعيفة يتم استغلالها إلى أقصى حد.
وأكد قائلاً: "لا يسعني إلا أن أشيد بهؤلاء اللاعبين، لأننا نبذل جهداً يفوق إمكاناتنا الحالية. لدينا موارد قليلة جداً، وهي ببساطة لا ترقى إلى مستوى الطموحات التي كان ينبغي أن نضعها لأنفسنا هذا الموسم. على الرغم من ذلك، فإن اللاعبين يقدمون أداءً رائعاً... بالنظر إلى التشكيلة المتاحة لنا حالياً، فإن أي مدرب سيواجه صعوبات".
حديث عن الفوز بالدوري الإيطالي وصفه بـ"السخيف"
مع خسارة كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، أصبح موسم نابولي معرضًا لخطر الفشل التام. كان كونتي صريحًا للغاية بشأن ترتيب فريقه في التسلسل الهرمي، حيث أدرج إنتر وميلان وروما ويوفنتوس كقوى متفوقة. وطالب وسائل الإعلام بإجراء "تقييمات جادة"، مشيرًا إلى أن أي حديث عن الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي أو خوض منافسة متأخرة هو أمر بعيد تمامًا عن واقع الوضع.
واختتم كونتي قائلاً: "أعتقد أن ما نقوم به هذا الموسم إيجابي للغاية، في ظل الظروف الحالية. أما بالنسبة للسكوديتو، فهناك فارق تسع نقاط، ونحن نواجه مشاكل خطيرة، وأنتم تتحدثون عن السكوديتو. بربكم. هناك إنتر وميلان وروما ويوفنتوس وحتى كومو، فما الذي نتحدث عنه؟ يجب أن نكون جادين في الأسئلة والتقييمات أيضاً، وإلا فإن كل شيء يصبح سخيفاً".
