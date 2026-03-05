بسبب كراهيته لراموس .. كواليس فشل انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد ودور صلاح في القصة!

شهد إليوت المباراة النهائية كمشجع لليفربول مباشرة من المدرجات في الملعب الأولمبي في كييف. وفي الدقيقة 30 من اللقاء، وعند النتيجة 0:0، وقعت لقطة حاسمة مبكرة. أمسك قائد ريال آنذاك وقلب دفاعه سيرخيو راموس بمحمد صلاح، الذي كان قد سجل في ذلك الوقت 51 هدفًا في 58 مباراة خلال الموسم، من ذراعه أثناء التحام انتهى بسقوطهما أرضًا، وظل ممسكًا به مدة طويلة لدرجة أن المهاجم تعرض عند الارتطام لتمزق في أربطة مفصل الكتف في الذراع الأخرى. إذ حاول صلاح، وهو فاقد للتوازن، أن يسند نفسه بذراعه اليسرى، لكنه سقط بكل قوته على كتفه. واضطر المصري بعدها إلى الخروج وهو يذرف الدموع.

وفاز ريال مدريد بالنهائي الدرامي أيضًا بسبب ليلة سيئة للحارس الألماني لوريس كاريوس بنتيجة 3:1. ولم يرَ راموس بعد ذلك أنه ارتكب خطأ. وقال: "لا أرى اللقطة بشكل سلبي. هو أمسك بذراعي أولًا.سقط في الاتجاه الآخر، ثم تعرض للإصابة في الذراع الأخرى. وبعد ذلك يقال إنني استخدمت حركة جودو".

تدخل راموس العنيف على صلاح ظل عالقًا في ذاكرة إليوت، وكان لذلك عواقب سيئة على النادي الإسباني الكبير. فقد أراد التعاقد مع الإنجليزي في صيف 2019، ولكن النجم الشاب رفض بسبب هذه اللقطة.