لم يحترموا قائدهم وبطل العالم .. إنتر يُحول إنجاز لاوتارو إلى أضحوكة والسر في الذكاء الاصطناعي!

الغريب أن مقطع الفيديو المليء بالأخطاء، مر مرور الكرام على جميع المسؤولين عن صفحات التواصل الاجتماعي بالنادي الإيطالي، ولم يتم الالتفات للكوارث الموجودة به، إلا بعد نشره لتراه الجماهير.
شعار إنتر ظهر بشكل غير صحيح ولم يكن دقيقًا، وهو أمر غريب لهذا الكيان الذي يعتبر من ضمن صفوة الأندية في أوروبا والعالم.
الأمر لم يقتصر عند ذلك، رقم لاوتارو تغير أكثر من مرة، في البداية كان الرقم 10، بعدها ظهر بالأرقام 77 و20 و23.. دون أن يلاحظ أحد قبل النشر.
الجماهير انفجرت غضبًا بعد هذا المشهد الغريب، وجاء السؤال الأبرز والأهم :"ألم يكن بالإمكان الاستعانة بشخص ما يمكنه صناعة الفيديو بدلًا من هذا المشهد المقزز؟".
سؤال آخر لا يقل أهمية .. لماذا قاموا بصناعة مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي لمشاهد حقيقية حدثت بالفعل؟
وصل الأمر للسخرية بأن صانع الفيديو هو مشجع للغريم التقليدي ميلان، لتظهر لنا مرة أخرى حقيقة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمر جيد ومفيد، ولكن المبالغة في استخدامه قد يلغي دقة "العقل البشري" صاحب الجودة الأعلى في هذه الحالات!