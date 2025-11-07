قرار "غامض" من مدرب لانس يثير الجدل عن سعود عبدالحميد

وفي هذا السياق.. استبعد الفرنسي بيير ساج، المدير الفني لفريق لانس الأول لكرة القدم، ظهيره الأيمن سعود عبدالحميد من قائمة مواجهة موناكو، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي لانس عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، القائمة التي استدعاها ساج لمواجهة موناكو؛ حيث ضمت 21 لاعبًا، ليس من بينهم سعود.

ولم يعلن النادي الفرنسي سبب استبعاد الظهير الأيمن السعودي؛ وسط غياب أي خبر أو تقرير، يشير إلى معاناته من الإصابة مثلًا.

ويُعد هذا الاستبعاد هو الأول لسعود عبدالحميد، من قائمة فريق لانس بالكامل؛ وذلك منذ الانضمام إليه صيف 2025 - على سبيل الإعارة -، قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما.