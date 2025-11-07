FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LENSAFP
أحمد فرهود

قرار "غامض" من مدرب لانس يثير الجدل عن سعود عبدالحميد

صدمة جديدة عن سعود عبدالحميد..

بشكلٍ مفاجئ.. كشف نادي لانس الفرنسي مساء اليوم الجمعة، عن قرارٍ غامض بخصوص النجم السعودي الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم.

لانس يستعد لمواجهة فريق موناكو الأول لكرة القدم، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • استبعاد سعود عبدالحميد من مباراة لانس وموناكو

    وفي هذا السياق.. استبعد الفرنسي بيير ساج، المدير الفني لفريق لانس الأول لكرة القدم، ظهيره الأيمن سعود عبدالحميد من قائمة مواجهة موناكو، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الفرنسي.

    ونشر الحساب الرسمي لنادي لانس عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، القائمة التي استدعاها ساج لمواجهة موناكو؛ حيث ضمت 21 لاعبًا، ليس من بينهم سعود.

    ولم يعلن النادي الفرنسي سبب استبعاد الظهير الأيمن السعودي؛ وسط غياب أي خبر أو تقرير، يشير إلى معاناته من الإصابة مثلًا.

    ويُعد هذا الاستبعاد هو الأول لسعود عبدالحميد، من قائمة فريق لانس بالكامل؛ وذلك منذ الانضمام إليه صيف 2025 - على سبيل الإعارة -، قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما.

    مسيرة سعود عبدالحميد مع نادي لانس منذ صيف 2025

    الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، دخل قائمة فريق لانس الأول لكرة القدم، في الجولات الـ11 الأولى من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    خلال هذه الجولات.. شارك سعود 9 مرات مع لانس - أساسيًا أو بديلًا -؛ بينما ظل حبيسًا لـ"دكة البدلاء"، في مباراتين.

    * أرقام سعود عبدالحميد مع نادي لانس:

    - مباريات: 9.

    - دقائق: 195.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وجاءت تمريرة سعود الحاسمة الوحيدة مع لانس، منذ الانضمام إليه صيف 2025؛ خلال الفوز (3-1) على بريست، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي.

    هل يدفع سعود عبدالحميد ثمن المباراة الوحيدة "أساسيًا"؟!

    مع عدم الإعلان عن سبب استبعاده من قِبل نادي لانس، والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيير ساج، من مواجهة موناكو في الجولة 12 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026؛ فالتساؤل الذي يطرح نفسه الآن: "هل يدفع الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد ثمن مباراة ميتز؟!".

    وكما ذكرنا سعود شارك في 9 مباريات مع لانس، منذ الانضمام إليه صيف 2025؛ ولكنه لعب مرة واحدة فقط أساسيًا.

    المرة الوحيدة التي لعب فيها سعود أساسيًا؛ كانت في مباراة لانس ضد فريق ميتز الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 10 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026.

    وقتها.. خاض النجم السعودي الدولي الـ90 دقيقة كاملة، في مركز متوسط الميدان الأيمن وليس الظهير؛ ولكن فريقه خسر (0-2).

    بعدها.. لم يلعب سعود سوى 8 دقائق فقط كـ"بديل"؛ في المباراة التي فاز فيها لانس (3-0) على نادي لوريان، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الفرنسي.

    وبناء على ذلك؛ فإن ساج قد يكون فقد ثقته الفنية في سعود عبدالحميد، بعد أن شاهده لمدة 90 دقيقة كاملة خلال مباراة لانس وميتز.

    أرقام سعود عبدالحميد مع نادي روما

    قبل مرحلته مع لانس.. وقع النجم الدولي سعود عبدالحميد على عقود الانضمام إلى نادي روما، في صيف عام 2024؛ قادمًا من صفوف عملاق الرياض الهلال.

    العقود التي وقعها سعود مع روما وقتها؛ تربطه بالفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2028.

    ولعب سعود 8 مباريات رسمية مع فريق العاصمة الإيطالية، بواقع 380 دقيقة في مختلف المسابقات، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ مسجلًا خلالها هدفًا وصانعًا آخر.

    وأصبح عبدالحميد أول لاعب سعودي، يسجل في مسابقة الدوري الأوروبي عبر التاريخ؛ وذلك عندما هز شباك سبورتنج براجا البرتغالي، في المباراة التي انتهت بفوز روما (3-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    وبصيف العام الحالي.. انتقل عبدالحميد من روما إلى نادي لانس الفرنسي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

    مشوار سعود عبدالحميد في الملاعب السعودية

    بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الاتحاد؛ حتى وصل إلى الفريق الأول، صيف 2018.

    ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين.

    وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

    ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين.

