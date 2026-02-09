بين تجربة موناكو ومعجزة ليل .. رابط مشترك يمنح سعود فرصة تاريخية لانتزاع الدوري من باريس سان جيرمان!

فرصة تاريخية تنتظر سعود عبد الحميد، مع نادي لانس، والذي يواصل صراعه الشرس مع باريس سان جيرمان، على لقب الدوري الفرنسي، خلال موسم 2025-2026.

في أول مواسمه مع باريس سان جيرمان، حينما قاد فريقه للتتويج بلقب "ليج 1"، في موسم 2024، قال لويس إنريكي إن الدوري الفرنسي أصعب بكثير مما كان يعتقد، على الرغم من أنه حسم الدوري وقتها بفارق 9 نقاط عن موناكو، ثم اكتمل بسط سيطرته على الملاعب الفرنسية، في الموسم الماضي، حينما حسم اللقب قبل "6" جولات من النهاية، في الموسم التاريخي الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه.

ولكن، في هذا الموسم، يمكن القول إن لانس بات يمتلك فرصة كبيرة من أجل إزاحة باريس سان جيرمان من عرش الدوري الفرنسي، لينضم إلى قائمة نادرة من الأندية التي استطاعت اقتناص اللقب من العملاق الباريسي، منذ الاستحواذ القطري عليه.

ومنذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية على باريس سان جيرمان، سواءً بامتلاك 87.5% من أسهمه عام 2011، ثم الامتلاك الكامل على النادي في 2012، ليصبح العملاق الباريسي مملوكًا للدولة، وبات أحد أغنى الفرق على مستوى العالم، حيث شاهدنا أسماء كبرى تنتقل إلى نادي العاصمة، على غرار نيمار جونيور وليونيل ميسي وكيليان مبابي وديفيد بيكهام.

ومنذ موسم 2011-2012 حتى يومنا هذا، لم نجد باريس سان جيرمان غائبًا عن منصات التتويج، سوى ثلاث مرات فقط..

* مونبلييه توج بالدوري في موسم 2011-2012.

* موناكو توج بالدوري في موسم 2016-2017.

* ليل توج بالدوري في موسم 2020-2021.

لنركز على تتويج موناكو وليل، باعتبار أن باريس سان جيرمان لم يكن قد فرض زعامته بعد على الدوري الفرنسي، بعد امتلاك القطريين، علمًا بأن العملاق الباريسي فاز بلقب "ليج 1" 11 مرة في آخر 13 موسمًا.