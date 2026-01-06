بين وداع مشرف وإعلان التمسك به .. لانس يكيل المديح لسعود عبدالحميد وسط جدل رحيل جواو كانسيلو عن الهلال

المهم.. إشادة نادي لانس الفرنسي بالنجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ جاءت في وقت تتردد فيه الكثير من الشائعات، بخصوص مستقبل هذا اللاعب.

وارتبط اسم سعود بالعودة إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وتحديدًا من بوابة ناديه السابق الهلال، الذي يرغب في دعم صفوفه بظهير أيمن جديد.

بل أن ما عزز من أنباء عودة سعود إلى الهلال؛ هو اقتراب رحيل الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو إلى العملاق الإسباني برشلونة، على سبيل الإعارة.

وقيل في وقتٍ سابق إن الهلال، لن يستغنى عن كانسيلو في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ إلا إذا اتفق مع سعود، على العودة إلى الفريق.

لذلك.. فإن إشادة لانس بالظهير السعودي الدولي؛ قد تُمثل "أفضل وداعية" للاعب في الشتوية، أو إعلان للتمسك به.

بمعنى.. سعود الذي عانى في بداية مسيرته مع لانس، قد يرحل بأفضل طريقة ممكنة؛ وذلك من خلال تلقيه إشادة رسمية، بسبب تطور مستواه مؤخرًا.

أو أيضًا.. الإشادة الرسمية من لانس بسعود عبدالحميد؛ قد تكون بمثابة الرسالة بـ"التمسك" باللاعب بعد تطور مستواه الأخير، واستحالة الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي الحالي.