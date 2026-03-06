Getty Images
لامين يامال "يفاجئنا كل يوم" في برشلونة، بينما يقول جوان لابورتا إن "السماء هي الحد الأقصى" بالنسبة لهذا المراهق المذهل
موهبة جيلية ناشئة
أعرب لابورتا عن إعجابه الشديد بالتطور السريع الذي حققه يامال. فقد تحول الجناح من لاعب واعد تخرج من أكاديمية لا ماسيا إلى محور هجوم الفريق الأول، حيث يقدم باستمرار أداءً رائعًا يساهم في فوز الفريق في المباريات التي تتسم بضغط شديد. وقد تأكدت براعته مؤخرًا عندما سجل أول ثلاثية له مع برشلونة في الفوز 4-1 على فياريال.
وأشار مرشح رئاسة برشلونة إلى أن قدرة اللاعب الشاب على الابتكار في الملعب أصبحت مصدر إعجاب يومي للطاقم الفني ومجلس الإدارة. ويعتبر هذا التطور حجر الزاوية في المشروع الرياضي للنادي، الذي يعطي حالياً الأولوية للمواهب المحلية على حساب الصفقات الخارجية الباهظة الثمن.
السماء هي الحد الأقصى
أشاد لابورتا بيامال، مؤكداً أن لاعب المنتخب الإسباني يفاجئ الجميع كل يوم بتقدمه. "السماء هي الحد الأقصى، كما يقولون، أليس كذلك؟ كل يوم يفاجئنا بشيء جديد"، قال لصحيفة موندو ديبورتيفو. "في اليوم الآخر، على الجانب المعاكس من المكان الذي يلعب فيه عادة، قام بتلك اللعبة التي منحتنا الهدف الأول ضد أتلتيكو. كان ذلك مذهلاً. الهدف الذي سجله ضد فياريال كان رائعاً للغاية".
وأكد أن نجاح يامال هو نتيجة الرعاية الدقيقة التي تلقاها في أكاديمية النادي الشهيرة. "إنه لاعب رائع ونحن نمتلكه في برشلونة. إنه لاعب تلقى تعليمه ورعايته وتدريبه في لا ماسيا. بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب ملتزم ويمتلك نضجًا غير عادي بالنسبة لسنه. نحن سعداء بياين يامال وكل من حوله، والحقيقة أن الفريق هو كنز من مجموعة من الأشخاص".
أداء قياسي
أصبح يامال، بفضل ثلاثيته ضد فياريال، أصغر لاعب يسجل أول ثلاثية له في الدوري الإسباني الممتاز (18 عامًا و230 يومًا) في القرن الحادي والعشرين. كما جعله هذا الإنجاز أول لاعب في عمره يسجل ثلاثية في الدوري الإسباني الممتاز منذ عام 1967. لم يسجل سوى لاعبان فقط ثلاثية في سن أصغر، على الرغم من أنه يتعين العودة إلى ما يقرب من 100 عام للوصول إلى هذا الرقم القياسي: خوسيه إيراراغوري في سن 17 عامًا و337 يومًا في عام 1930، وبابلو بومبو في سن 18 عامًا و200 يومًا في عام 1934.
واصل يامال هذا الموسم أداءه المذهل، حيث سجل 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات. ساعد يامال أيضًا برشلونة في تصدر جدول الدوري الإسباني والوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
الحفاظ على الزخم
على الرغم من خسارتهم مؤخرًا في نصف نهائي كأس الملك بعد هزيمتهم بنتيجة 4-3 أمام أتلتيكو مدريد، إلا أن يامال وزملاؤه سيحاولون الفوز باللقب المتبقي هذا الموسم.
يحتل البلوغرانا حاليًا صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد. ومن المقرر أن يواجهوا أتلتيك كلوب هذا الأسبوع، قبل أن يلتقوا نيوكاسل يونايتد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
