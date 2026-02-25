Getty/Instagram
لامين يامال يرتبط عاطفياً بالعارضة والمؤثرة البريطانية ليلي رولاند
حياة يامال العاطفية في دائرة الضوء مرة أخرى
اجتذب يامال الكثير من العناوين الرئيسية بفضل علاقته السابقة مع نيكي نيكول، حيث أكد المراهق في نهاية العام الماضي أن الثنائي قد انفصلا. ويُقال إن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يرتبط الآن بعلاقة عاطفية مع رولاند، عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المولودة في لندن.
وفقًا لشبكة ABC، قامت المراسلة آنا غورغوي بتحليل الموقف في البودكاست "En todas las salsas" وكشفت عن بعض الدلائل التي تشير في رأيها إلى وجود علاقة محتملة بين الاثنين.
وقالت: "لامين يامال، مثل جميع لاعبي كرة القدم، لا يتابع الفتيات اللواتي يعجبهن. لكنني رأيت بعض الإعجابات و"الإبهام لأعلى" من لامين يامال على منشورات ليلي رولاند، وفكرت، "واو، هذا غريب. لقد لاحظت أن ليلي أيضًا تعجب بمنشورات لامين يامال".
كشفت تحقيقات غورغي أيضًا أن نشاط رولاند على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه نيكول، حبيبة يامال السابقة، قد تغير. وكشفت: "قبل شهر واحد فقط، توقفت ليلي عن الإعجاب بمنشوراتها. يتكهن الناس في التعليقات على منشوراتها بأنها قد تكون على علاقة به. في الآونة الأخيرة، كانت صورها في ملعب برشلونة أو في المباريات، وهي ترتدي قميص الفريق. راقبوها لأنها علاقة مشابهة لتلك التي كانت تربطه بنيكي نيكول. الأمر لم يتأكد، لكن الدلائل مثيرة للاهتمام".
من هي ليلي رولاند؟
رولاند هي عارضة أزياء ومؤثرة بريطانية المولد عملت مع علامات تجارية مثل كازابلانكا وإيف سان لوران وديور وأرماني بيوتي. لديها عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعت أكثر من أربعة ملايين متابع على إنستغرام وتيك توك، وتشارك محتوى يركز على الجمال والمكياج والموضة وأسلوب الحياة.
يمكن رؤية المؤثرة وهي ترتدي قمصان برشلونة بانتظام على ملفها الشخصي على Instagram، وقد تحدثت عن رحلتها حتى الآن في مقابلة مع مجلة Wonderland.
قالت: "لطالما أحببت الفن والإبداع. بدأت في تجربة إطلالات المكياج عبر الإنترنت أيضًا، وأعدت ابتكار إطلالات أكثر جرأة (مثل أفاتار). كنت جيدة في المكياج بشكل طبيعي بسبب اهتمامي بالرسم والفن، وقبل أن أدرك ذلك، بدأت في اكتساب متابعين على تيك توك".
"مع تزايد عدد متابعي، بدأت العلامات التجارية والوكالات في التواصل معي لعرض صفقات صغيرة، وتطورت هذه الصفقات من منتجات هدايا للترويج إلى صفقات مدفوعة الأجر. كان هناك ضغط عليّ لـ"الحصول على وظيفة"، لذا قررت المجازفة وبدأت العمل على وسائل التواصل الاجتماعي بدوام كامل، ومنذ ذلك الحين استمرت الأمور في النمو".
يامال يركز على كرة القدم
أصبح يامال نجماً عالمياً بعد أن حقق شهرة واسعة مع برشلونة وإسبانيا. ولا يزال يركز على كرة القدم،لكنه كشف عن الطريقة التي يتبعها للابتعاد عن الملعب.
وقال لـ ESPN: "أفعل ما يفعله أي شاب في الثامنة عشرة من عمره: أخرج مع أصدقائي، أعتني بأخي، ألعب البلاي ستيشن، أذهب في نزهة،... أشياء من هذا القبيل".
"أحاول قضاء الوقت مع أصدقائي والعيش حياتي. أحاول ألا أركز فقط على كرة القدم، وألا أركز باستمرار على المباراة، أو أشاهد مقاطع فيديو للظهير الذي أواجهه، لا شيء من ذلك. أحاول الاستمتاع باليوم بأكمله، وعندما أكون على أرض الملعب، أبذل قصارى جهدي، ولكن عندما أغادر الملعب، أفعل الشيء نفسه، وأبتعد عن كرة القدم قدر الإمكان".
- AFP
عام مهم بالنسبة ليامال
يأمل برشلونة وإسبانيا ألا يتشتت انتباه يامال بالأنشطة خارج الملعب قبل أشهر مزدحمة بالنسبة للمراهق. ففريق هانسي فليك قد فاز بالفعل بكأس السوبر الإسباني في عام 2026 ولا يزال في المنافسة في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا. بعد انتهاء الموسم المحلي، من المتوقع أن يلعب يامال دورًا رئيسيًا مع إسبانيا في كأس العالم 2026. سيخوض فريق لويس دي لا فوينتي البطولة في أمريكا الشمالية والمكسيك وكندا كأحد المرشحين للفوز بها بعد حملة تأهيلية رائعة.
