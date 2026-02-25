لامين يامال يرتبط عاطفياً بالعارضة والمؤثرة البريطانية ليلي رولاند

اجتذب يامال الكثير من العناوين الرئيسية بفضل علاقته السابقة مع نيكي نيكول، حيث أكد المراهق في نهاية العام الماضي أن الثنائي قد انفصلا. ويُقال إن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يرتبط الآن بعلاقة عاطفية مع رولاند، عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المولودة في لندن.

وفقًا لشبكة ABC، قامت المراسلة آنا غورغوي بتحليل الموقف في البودكاست "En todas las salsas" وكشفت عن بعض الدلائل التي تشير في رأيها إلى وجود علاقة محتملة بين الاثنين.

وقالت: "لامين يامال، مثل جميع لاعبي كرة القدم، لا يتابع الفتيات اللواتي يعجبهن. لكنني رأيت بعض الإعجابات و"الإبهام لأعلى" من لامين يامال على منشورات ليلي رولاند، وفكرت، "واو، هذا غريب. لقد لاحظت أن ليلي أيضًا تعجب بمنشورات لامين يامال".

كشفت تحقيقات غورغي أيضًا أن نشاط رولاند على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه نيكول، حبيبة يامال السابقة، قد تغير. وكشفت: "قبل شهر واحد فقط، توقفت ليلي عن الإعجاب بمنشوراتها. يتكهن الناس في التعليقات على منشوراتها بأنها قد تكون على علاقة به. في الآونة الأخيرة، كانت صورها في ملعب برشلونة أو في المباريات، وهي ترتدي قميص الفريق. راقبوها لأنها علاقة مشابهة لتلك التي كانت تربطه بنيكي نيكول. الأمر لم يتأكد، لكن الدلائل مثيرة للاهتمام".