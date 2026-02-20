لامين يامال يتحمل مسؤولية كبيرة في برشلونة، حيث تهدد الثغرات المعتادة في خطة هانسي فليك بتعطيل آمال الفريق في الفوز باللقب

تمامًا مثل اللاعب الخالد ليونيل ميسي، يُعامل يامال بشكل مختلف عندما يخطو إلى ملعب كرة القدم. يعتمد برشلونة على الجناح النحيل لفتح المباريات، ويمررون له الكرة في كل فرصة على أمل أن يحدث شيء سحري.

تحمل يامال هذه المسؤولية بشكل مثير للإعجاب، وغالبًا ما يظهر نضجًا يفوق سنه. لكن لا يُفترض به أن يقاتل العالم بمفرده، وهو ما بدا عليه الأمر عند مشاهدة برشلونة يلعب في عام 2026. قوته العظيمة لا تمتد إلا إلى حد معين في رياضة جماعية.

سيكون هناك حتماً أيام لا تسير فيها الأمور على ما يرام بالنسبة ليامال، وعندها يتعين على نجوم برشلينا الآخرين أن يرتقوا بمستواهم. لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في الآونة الأخيرة. يواجه فريق هانسي فليك خطر حقيقي بفقدان لقب الدوري الإسباني وكأس الملك بعد أسبوع كارثي، في حين أن المجد في دوري أبطال أوروبا سيظل بعيد المنال ما لم يتحسنوا بسرعة.

على الرغم من أن المدرب يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية لأن تكتيكاته المحفوفة بالمخاطر تواصل تعريض الدفاع للخطر، فإن الضغط على عاتق يامال أصبح مشكلة كبيرة بنفس القدر. يبدو المراهق الموهوب فجأة منهكًا عقليًا، وهو أمر مفهوم تمامًا ويجب أن يدق ناقوس الخطر مع اقتراب نهاية الموسم.