Goal.com
مباشر
Yamal shouldering too much at Barca.jpgGetty/GOAL
James Westwood

ترجمه

لامين يامال يتحمل مسؤولية كبيرة في برشلونة، حيث تهدد الثغرات المعتادة في خطة هانسي فليك بتعطيل آمال الفريق في الفوز باللقب

تحذير العم بن الحكيم إلى بيتر باركر، المعروف باسم سبايدرمان، بأن "القوة الكبيرة تأتي مع مسؤولية كبيرة" ينطبق أيضًا على لامين يامال، وهو شخص خارق في الحياة الواقعية لا يزال في بداية مسيرته. في سن الثامنة عشرة، حقق نجم برشلونة الصاعد بالفعل أكثر مما يحلم به معظم اللاعبين، ويُعتبر نموذجًا للتميز الذي يدعم مساعي البلوغرانا لتحقيق حقبة جديدة من النجاح على الصعيدين المحلي والأوروبي.

تمامًا مثل اللاعب الخالد ليونيل ميسي، يُعامل يامال بشكل مختلف عندما يخطو إلى ملعب كرة القدم. يعتمد برشلونة على الجناح النحيل لفتح المباريات، ويمررون له الكرة في كل فرصة على أمل أن يحدث شيء سحري.

تحمل يامال هذه المسؤولية بشكل مثير للإعجاب، وغالبًا ما يظهر نضجًا يفوق سنه. لكن لا يُفترض به أن يقاتل العالم بمفرده، وهو ما بدا عليه الأمر عند مشاهدة برشلونة يلعب في عام 2026. قوته العظيمة لا تمتد إلا إلى حد معين في رياضة جماعية.

سيكون هناك حتماً أيام لا تسير فيها الأمور على ما يرام بالنسبة ليامال، وعندها يتعين على نجوم برشلينا الآخرين أن يرتقوا بمستواهم. لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في الآونة الأخيرة. يواجه فريق هانسي فليك خطر حقيقي بفقدان لقب الدوري الإسباني وكأس الملك بعد أسبوع كارثي، في حين أن المجد في دوري أبطال أوروبا سيظل بعيد المنال ما لم يتحسنوا بسرعة.

على الرغم من أن المدرب يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية لأن تكتيكاته المحفوفة بالمخاطر تواصل تعريض الدفاع للخطر، فإن الضغط على عاتق يامال أصبح مشكلة كبيرة بنفس القدر. يبدو المراهق الموهوب فجأة منهكًا عقليًا، وهو أمر مفهوم تمامًا ويجب أن يدق ناقوس الخطر مع اقتراب نهاية الموسم.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    بدء الشعور بالتعب

    سجل يامال 28 هدفًا في 32 مباراة مع برشلونة حتى الآن في موسم 2025-26، منها ثمانية أهداف منذ بداية العام. من الإنصاف القول إنه حمل برشلونة على عاتقه في بعض الأوقات، خاصة في مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة مع كوبنهاغن، والفوز غير المقنع على ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، والفوز الصعب على ألباتسيتي من الدرجة الثانية في ربع نهائي كأس الملك.

    لكن الحفاظ على هذا المستوى كان دائمًا أمرًا صعبًا للغاية. بعد أن سجل مرة أخرى في الفوز 3-0 على مايوركا، طلب يامال الخروج قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة بسبب ظهور علامات التعب عليه. على الرغم من أن فليك شدد لاحقًا على ضرورة إدارة وقت لعب الشاب، إلا أنه لعب كل دقيقة من آخر مباراتين لبرشلونة، بدءًا من مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد.

    واصل يامال دفع نفسه إلى أقصى حدوده، حيث سجل ثلاث تمريرات حاسمة وخمس مراوغات متتالية وست استردادات، بينما فاز في 13 مواجهة أرضية، لكن جهوده باءت بالفشل في النهاية حيث أبعده أتلتيكو عن منطقة الخطر. فاز فريق دييغو سيميوني بنتيجة 4-0 بعد أن استغل بلا رحمة خط دفاع فليك المرتفع، ليترك حامل اللقب في حاجة إلى معجزة في مباراة الإياب في كامب نو.

    • إعلان
  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    كابوس

    ثم سافر البلوغرانا إلى جيرونا لخوض مباراة الديربي الكتالوني يوم الاثنين، حيث سعى مدرب الفريق المنافس ميشيل إلى تقليد خطة سيميوني في إعاقة يامال.

    وقال ميشيل: "الجناح الأيمن هو أحد أسلحة الفريق، بفضل لامين يامال. من الصعب جدًا إيقافه لأنه، بالإضافة إلى مهاراته الفردية، يتمتع أيضًا بقدرة تمرير الكرة". "يجد معظم المراوغين صعوبة في النظر إلى الأمام وتمرير الكرة أو تمريرها إلى الأمام، ولكن مع لامين، إذا أعطيته مساحة صغيرة بحيث لا يستطيع مواجهتك وجهاً لوجه، فسوف يمرر الكرة".

    "سيرسل التمريرة بباطن قدمه وسيرسل العرضية. ثم، إذا بقيت قريبًا جدًا منه، فسوف يراوغك. لذا، نحن نتحدث عن لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة. لا أريد أن أعطيك أي تلميحات، لكن من الواضح أن طريقة الضغط عليه مهمة جدًا. عليك أن تجعل لامين يامال يمر بوقت عصيب".

    لم ينجح جيرونا في هذا الجانب، حيث سدد يامال سبع تسديدات وخلق فرصًا أكثر من أي لاعب آخر على أرض الملعب (أربع فرص). ومع ذلك، تمكنوا من تحقيق فوز رائع بنتيجة 2-1 أطاح ببرشلونة من صدارة الدوري، وكان يامال مسؤولاً عن تراجع مستواه.

    على الرغم من كل ما بذله لاعب لا ماسيا من جهد، إلا أنه افتقر إلى رباطة جأشه المعتادة في الثلث الأخير من الملعب، حيث فقد الكرة 24 مرة، وأصاب العارضة من ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 0-0. بدا يامال متعبًا، وتأثرت قراراته وتقلبت أدائه. وقد تأكد ذلك على ما يبدو بعد صافرة النهاية من قبل بويان كركيتش الأب، الذي هو على دراية بما يجري في برشلونة لأن ابنه يعمل حاليًا كمنسق كرة قدم ومنسق اتصال للنادي.

    وقال لـ Cadena SER: "كان لامين يلعب وهو مصاب بالحمى ويتناول أدوية. كان يعاني من آلام في المعدة قبل المباراة، ولم يكن يشعر بخير".

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    طاقم الممثلين المساعدين غير متناسق بما فيه الكفاية

    من الواضح أن فليك شعر أنه لا يستطيع تحمل إراحة يامال، بعد أن رحب للتو بعودة رافينها من الإصابة، ومع استمرار غياب صانع الألعاب الرئيسي بيدري بسبب مشكلة في أوتار الركبة. لكن مدرب برشلونة كان عليه فقط أن ينظر إلى الإحصائيات ليدرك أن هذه الخطوة كانت ذات نتائج عكسية. عندما يكون يامال في حالة سيئة أو غير لائق بدنيًا، فإن الفريق يميل إلى التعثر.

    في الواقع، خسر برشلونة أربع مباريات من أصل تسع مباريات لم يسجل فيها يامال أي هدف أو صنع أي تمريرة حاسمة هذا الموسم، بما في ذلك المباراة ضد باريس سان جيرمان والمباراة خارج أرضه ضد ريال مدريد، عندما كان يلعب رغم الألم الذي يسببه له مشكلة مزمنة في الفخذ. يحتاج فليك إلى الاستفادة أكثر من اللاعبين المساعدين لمعالجة هذه المشكلة.

    فيران توريس هو اللاعب الوحيد في برشلونة الذي سجل أهدافًا أكثر من يامال في جميع المسابقات (16 مقابل 15)، مما يدل على أن الفريق يعتمد بشكل مفرط على المراهق ليكون صانع الفارق النهائي. ويمكن أن يعزى ذلك في الغالب إلى الصعوبات البدنية المستمرة التي يواجهها رافينها، الذي سجل 12 هدفًا فقط بعد أن غاب عن 13 مباراة.

    كان البرازيلي مؤثرًا بنفس قدر تأثير يامال خلال مسيرة البلوغرانا نحو الثلاثية المحلية الموسم الماضي، وغيابه خلق فراغًا إبداعيًا لا يستطيع يامال سدّه بمفرده. مع تراجع دور المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى بديل مؤثر، يتعين على لاعبين مثل ماركوس راشفورد وداني أولمو وفيرمين لوبيز تقديم أداء أكثر ثباتًا؛ لا ينبغي أن يقع العبء دائمًا على لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا.

  • Yamal-MessiGetty/GOAL

    مخاطر الصعود السريع

    يامال معرض لخطر الإرهاق. وسط المقارنات المستمرة مع ميسي، يبدو أن الجميع قد نسوا أن أيقونة برشلونة استغرق وقتًا قبل أن يطلق العنان لإمكاناته الكاملة، حيث كان في البداية في المقعد الخلفي خلف نجوم مثل رونالدينيو وصامويل إيتو بعد انطلاقته في عام 2004. لم يكن من المتوقع أن يفوز ميسي بمفرده بالمباريات حتى جاء بيب جوارديولا كمدرب في عام 2008 وبنى الفريق حول الأرجنتيني الصغير.

    ولتوضيح هذه النقطة بشكل أكبر، لعب ميسي 34 مباراة فقط خلال أول موسمين كاملين له في فريق برشلونة الأول، مقارنة بـ 103 مباراة خاضها يامال منذ ظهوره الأول وهو في سن 15 عامًا. لقد ارتقى إلى دور النجم الأساسي بشكل أسرع بكثير مما فعله الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية.

    يأتي مع هذا النجاح السريع مظاهر أخرى، مثل الإفراط في الأنشطة خارج الملعب، وهو ما وقع فيه يامال في حفل عيد ميلاده الثامن عشر الباذخ. كما أظهر في بعض الأحيان أعراضًا تدل على غرور مفرط، لا سيما عندما اتهم غريمه التقليدي ريال مدريد بـ "السرقة والشكوى" دائمًا قبل أول مباراة كلاسيكو في الموسم، مما جعله هدفًا للانتقادات التي أدت في النهاية إلى هزيمة برشلونة.

    لا شيء من ذلك غير طبيعي، وسيستمر يامال في ارتكاب الأخطاء والتعلم والنمو. الأمر متروك لبرشلونة لتسهيل هذه العملية. وهذا يعني تخفيف عبء العمل عليه في وقت يشكل فيه ازدحام المباريات تهديدًا حقيقيًا لتطوره. يجب على فليك أن يفي بوعده بأن يكون أكثر حذرًا مع يامال، وإلا فسيكون أكثر عرضة لفقدان الثقة تمامًا والإصابة بجروح خطيرة.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الحاجة إلى التكيف

    الشيء الوحيد الذي سيساعد يامال بالتأكيد هو أن يحل برشلونة مشاكله الدفاعية الصارخة. فلسفة فليك المتمثلة في "تفوق الجميع في التهديف" جيدة عندما يكون يامال وزملاؤه في أفضل حالاتهم، ولكن بمجرد أن ينخفض مستواهم، يصبح بطل إسبانيا أكثر عرضة للخطر من أي فريق نخبة آخر.

    هوس فليك بالسيطرة على الملعب يدفع خط الدفاع الرباعي إلى خط المنتصف، مما يجعل من السهل تجاوزه. ضغطهم العالي يفشل، مع سيطرة الخصم على خط الوسط، خاصة منذ خسارة بيدري بسبب إصابة في العضلة الخلفية في 1 يناير. غافي، الغائب منذ فترة طويلة، كان مفتقدًا أيضًا، حيث أثبت فرينكي دي يونج وأولمو عدم توافقهما.

    لكن كل هذا ليس جديدًا. فقد خرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في مرحلة نصف النهائي بعد هزيمة ساحقة على يد إنتر في مجموع المباراتين، كما تعرض لخسارة 4-1 أمام إشبيلية في أكتوبر بعد أداء ساذج مماثل. لم يحل إعادة التعاقد مع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة في يناير أي شيء؛ يحتاج برشلونة إلى إصلاح دفاعه بالكامل وجلب لاعب وسط قوي من نوع رودري.

    لسوء الحظ، لا يتمتع النادي بوضع مالي قوي بما يكفي للقيام بذلك، لذا فإن الأمر متروك لفليك للتكيف مع اللعب بشكل أفضل وفقًا لنقاط قوة اللاعبين المتاحين لديه. باو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وجيرارد مارتين جميعهم يفتقرون إلى الخبرة اللازمة للتشكيلة الحالية، في حين أن إريك جارسيا أكثر ملاءمة لبناء اللعب من التقدم إلى الأمام، ورونالد أراوخو ليس ماهرًا بما يكفي في التمركز. في الوقت نفسه، لا تزال أفضل صفات جول كوندي تضيع هباءً في دور الظهير الأيمن غير الطبيعي.

    يتمتع برشلونة بهوية واضحة، لكنه يتراجع بسبب عناد فليك. غالبًا ما تشبه مبارياته مباريات كرة السلة التي تفتقر إلى أي إحساس بالسيطرة، ونتيجة لذلك، ينتشر الإرهاق في غرفة الملابس.

  • yamal(C)Getty images

    حافظ على لياقة يامال وسعادته

    ومع ذلك، من المرجح أن يتمسك فيلك بإيمانه بخط هجومه المكون من نجوم. مع عودة رافينها إلى الفريق، وتوقع عودة بيدري إلى برشلونة في المباراة التي ستقام على أرضه ضد ليفانتي يوم الأحد إلى جانب راشفورد بعد تعافيه من إصابة طفيفة في الركبة، من المفترض أن يتمكنوا من تجنب الخسارة الثالثة على التوالي التي من شأنها أن تثير أزمة كاملة، بعد أن تراجعوا بفارق نقطتين عن ريال مدريد في صدارة الترتيب.

    لم يحصد ليفانتي سوى نقطة واحدة من آخر أربع مباريات له ويحتل المركز 19، مع اقتراب هبوطه. إذا كانت هناك مباراة تمنح يامال فرصة للراحة، فهي هذه المباراة. يحتاج فليك إلى أن يكون يامال في أفضل حالاته قبل رحلة الفريق إلى فياريال، صاحب المركز الثالث، في 28 فبراير، ومباراة الإياب في كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد بعد خمسة أيام - والتي لا يزال من الممكن إنقاذها بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها نتائج الروجيبانكوس في الأسابيع الأخيرة - ناهيك عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في منتصف مارس.

    يجب أن يكون الحفاظ على لياقة يامال وسعادته أولوية قصوى للنادي. مجرد كونه أفضل لاعب في العالم في نظر الكثيرين لا يعني أنه يجب أن يكون في المقدمة وفي مركز الاهتمام في كل دقيقة من كل مباراة. لا شك أن مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي يشعر بنفس الشيء وهو يتطلع إلى مشاركة لا روخا في كأس العالم 2026.

    ومن المثير للاهتمام أن بطل برشلونة الجديد لا يدفعه الرغبة في أن يكون الشخصية الرئيسية طوال الوقت. "هدفي ليس تحطيم جميع الأرقام القياسية، أو تسجيل مليون هدف، أو لعب مليون مباراة. أنا رياضي أريد أن أستمتع بوقتي"، قال يامال في مقابلة مع شبكة CBS في ديسمبر. "آمل أن يرغب الأطفال في أن يكونوا مثلي. في النهاية، الهدف هو أن يستمتع الناس ويقدموا عرضًا رائعًا في كرة القدم".

    طالما أن يامال يستمتع بكرة القدم، سيستمر الجميع في متابعة العرض. الأمر متروك لبرشلونة لضمان ألا تختفي ابتسامته تحت وطأة التوقعات غير العادلة.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
0