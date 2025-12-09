Hansi Flick high line Barcelona GFX 1:1GOAL
في ليلة غضب لامين يامال وخسارته! .. دش هانز فليك الساخن يعيد إحياء نجم برشلونة ولعنة "كامب نو" تتحطم أمام آينتراخت فرانكفورت

برشلونة ينجو من الفخ الألماني..

خاض العملاق الإسباني برشلونة مباراة "حياة أو موت"، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إقليم كتالونيا بإسبانيا؛ جاءت ضد النادي الألماني آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في حسم هذه المباراة بصعوبة للغاية؛ حيث حوّل تأخُره بهدف أمام الفريق الألماني، إلى الفوز (2-1).

وتقدّم آينتراخت فرانكفورت بهدف، عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 21؛ قبل أن يعود برشلونة بثنائية متتالية بواسطة جول كوندي، في الدقيقتين 50 و53.

وبصفةٍ عامة.. لم يقدّم العملاق الإسباني المستوى الكبير المعهود عنه؛ ولكنه حقق الأهم وهو الحصول على النقاط الثلاث، التي حافظت على آماله في التأهُل المباشر إلى دور ثمن النهائي.

ووصل برشلونة إلى النقطة العاشرة من 6 مباريات؛ ليحتل "المركز الرابع عشر" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة الصعب على آينتراخت فرانكفورت، في ليلة الثلاثاء المثيرة.

    "لعنة كامب نو الأوروبية" تتحطم أمام آينتراخت فرانكفورت

    كسر فريق برشلونة الأول لكرة القدم اللعنة الأوروبية؛ التي طاردته مؤخرًا على أرضية ملعبه "كامب نو"، في إقليم كتالونيا بإسبانيا.

    وأساسًا.. برشلونة لم يلعب أوروبيًا على ملعبه، منذ نهاية موسم 2022-2023؛ حيث خضع "كامب نو" لتجديدات، بل وإعادة بناء شاملة تقريبًا.

    وكانت مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء يوم الثلاثاء "9 ديسمبر 2025"؛ هي الأولى للعملاق الإسباني على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بعد التجديد.

    وقبل أن يخضع هذا الملعب للتجديد؛ فشل نادي برشلونة في الفوز بآخر 3 مباريات أوروبية عليه، وذلك على النحو التالي:

    * دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023: برشلونة (3-3) إنتر الإيطالي.

    * دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023: برشلونة (0-3) بايرن ميونخ الألماني.

    * الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023: برشلونة (2-2) مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    وغادر برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي 2022-2023، من دور المجموعات؛ ليذهب إلى الدوري الأوروبي، في واحدة من أسوأ مراحل هذا العملاق الإسباني الكبير.

    لكن.. في الدوري الأوروبي؛ تعادل برشلونة (2-2) مع مانشستر يونايتد ذهابًا في إسبانيا، قبل الخسارة (1-2) إيابًا في إنجلترا.

    لذلك.. يُعتبر الفوز على آينتراخت فرانكفورت، في دوري الأبطال 2025-2026؛ هو الأول أوروبيا لفريق برشلونة على ملعب "كامب نو"، منذ الفوز (5-1) على فيكتوريا بلزن التشيكي يوم 7 سبتمبر 2022.

    "دش هانز فليك الساخن" يعيد إحياء نجم برشلونة

    بعد نهاية مباراة برشلونة ضد مستضيفه ريال بيتيس، في الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ شاهدنا لقطة مثيرة بين المدير الفني الألماني هانز فليك ومدافعه الفرنسي جول كوندي.

    كوندي قدّم مباراة سيئة للغاية ضد بيتيس؛ حيث كان السبب في هدفين من أصل الثلاثة الذين سكنوا شباك الحارس الشاب جوان جارسيا، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة (5-3).

    هُنا.. قام فليك بما أشبه بـ"تعنيف" كوندي، بعد مباراة برشلونة وبيتيس؛ حيث قام بالتحدث معه بشكلٍ غاضب، حسب ما ظهر عبر الشاشات.

    ويبدو أن حديث المدير الفني الألماني مع نجمه الفرنسي، أو ما يُمكن تسميته بـ"الدش الساخن"، جاء بفائدة كبيرة للغاية، وهو ما ظهر في مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كوندي لعب دورًا جديدًا، بعدم الاكتفاء بالخط كظهير أيمن فقط؛ بل كان ينضم إلى العمق كثيرًا، في محاولة للزيادة العددية في الوسط وفتح المساحات للجناح لامين يامال.

    ثانيًا: كوندي أظهر تحسن واضح في لغة الجسد؛ حيث كان يلعب بحيوية واضحة، سواء في المساعدات الدفاعية أو الزيادة الهجومية.

    ويكفي أن نقول بإن جول كوندي سجل هدفين في شباك آينتراخت فرانكفورت؛ الأول منهما والذي كان في الدقيقة 50، جاء بعد اقتحامه العمق بشكلٍ رائع.

    نعم.. النجم الفرنسي وفي غفلة من الدفاع الألماني، دخل إلى عمق منطقة الـ18 للفريق المنافس؛ ثم قام بتحويل عرضية رائعة من زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد، إلى داخل الشباك.

    في ليلة غضبه وخسارته.. لامين يامال يختفي أوروبيًا مجددًا

    مرة أخرى.. لم يقدّم الجوهرة الإسبانية لامين يامال، مستوى جيد مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    يامال لم يتمكن في تجاوز الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، في مباراة برشلونة وآينتراخت الألماني، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا؛ وذلك مثلما حدث في الأسبوع الخامس، ضد العملاق الإنجليزي تشيلسي.

    وهُنا.. عمل الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على تحويل اللعب إلى الجناح الأيسر، في الشوط الثاني من المباراة.

    لذلك.. قام باستبدال اللاعب فيرمين لوبيز في استراحة ما بين الشوطين، وأدخل الإنجليزي ماركوس راشفورد؛ الذي نجح في صناعة هدف مهم للغاية.

    وبخلاف الهدف؛ تمكن راشفورد من إضافة الكثير من الحيوية في هجوم برشلونة، وسط تساؤلات كثيرة بشأن مستوى يامال أوروبيًا في الموسم الحالي.

    ومن ناحيته.. تحصل يامال على كارت أصفر ضد آينتراخت فرانكفورت؛ ليتأكد غيابه عن مباراة الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية، ضد سلافيا براج التشيكي.

    كما أظهر هذا الجوهرة الإسبانية تصرفًا غاضبًا، عند استبداله في الدقيقة الأخيرة من المباراة؛ وذلك بإشارات تدل على عدم رضاه - سواء لمستواه أو خروجه من الملعب -.

    دفاع برشلونة "الناعم" لن ينفع في مسابقة دوري أبطال أوروبا

    الجميع يعلم أن الكم الهائل من الأهداف التي يتلقها العملاق الإسباني برشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك؛ تعود إلى اللعب على "مصيدة التسلل"، بالإضافة إلى الضغط المتقدم.

    لكن أيضًا.. هُناك نقطة أخرى أظهرتها مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا؛ وهي غياب الشراسة من مدافعي العملاق الإسباني، أو ما يُمكن تسميته بـ"اللعب الناعم".

    وإذا نظرنا إلى الهدف الذي سجله أنسجار كناوف، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول؛ سنجد أنه تجاوز ظهير برشلونة أليخاندرو بالدي، بسبب التفوق البدني.

    بالدي خاف بالفعل أن يرتكب خطأ ضد كناوف، وبالتالي التعرض إلى كارت أحمر "مباشر"؛ ولكنه كان يستطيع أن يستخدم جسده في التغطية على الكرة، ومنع خطورة منافسه أو على الأقل إبطاء حركته.

    إلا أنه على العكس تمامًا، من غطى على الكرة وتفوق بدنيًا كان كناوف؛ الذي سجل هدف التقدم للفريق الألماني، وقتها.

    وليس بالدي فقط هو من يُعاني من هذا الأمر؛ فحتى حدة المدافع الشاب باو كوبارسي الذي كان يتمتع بها في الموسم الماضي، انخفضت كثيرًا في العام الرياضي الحالي 2025-2026.

    لذلك.. أصبح مشاكل برشلونة الدفاعية، لا تعد ولا تحصى في الموسم الرياضي الحالي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: انخفاض الشراسة الدفاعية في التعامل مع مهاجمي الفرق المنافسة.

    * ثانيًا: عدم تطبيق أسلوب "مصيدة التسلل" بالشكل المطلوب.

    * ثالثًا: تراجع المستوى الفردي لبعض لاعبي الدفاع.

    "حائط برلين" الذي صنعه آينتراخت فرانكفورت يتحطم في النهاية!

    من أجل مواجهة الهجوم الكاسح للعملاق الإسباني برشلونة، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ اعتمد المدير الفني للفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت دينو توبمولر، على أسلوب دفاعي واضح.

    هذا الأسلوب الذي يُمكن تسميته بـ"حائط برلين الجديد"؛ يعتمد على وضع خطي دفاع، أمام نجوم فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    نعم.. آينتراخت فرانكفورت لعب بخطي دفاع أمام العملاق الإسباني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط المبكر على لاعبي برشلونة؛ من خلال المهاجم والأجنحة.

    * ثانيًا: إذا تم تجاوز هذا الضغط المبكر؛ يتم وضع "ستارة دفاعية" بعودة أحد لاعبي الوسط ليكون المدافع الخامس.

    وعلى الورق.. دخل توبمولر مواجهة برشلونة بـ"رباعي دفاعي"؛ إلا أن واحد من ثنائي الوسط هوجو لارسون أو إلياس سخيري، كان يعود إلى الخلف ليكون المدافع الخامس.

    كل ذلك أغلق المساحات أمام مفاتيح برشلونة الهجومية، خاصة الثنائي لامين يامال ورافينيا دياز؛ إلى جانب صعوبة بناء اللعب بشكلٍ صحيح، من متوسط الميدان بيدري جونزاليس.

    ولم ينجح برشلونة في كسر هذا الصمود؛ إلا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، والتي شهدت حالة من عدم التركيز من نجوم خط الدفاع.

