في ليلة غضب لامين يامال وخسارته! .. دش هانز فليك الساخن يعيد إحياء نجم برشلونة ولعنة "كامب نو" تتحطم أمام آينتراخت فرانكفورت

خاض العملاق الإسباني برشلونة مباراة "حياة أو موت"، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هذه المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إقليم كتالونيا بإسبانيا؛ جاءت ضد النادي الألماني آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في حسم هذه المباراة بصعوبة للغاية؛ حيث حوّل تأخُره بهدف أمام الفريق الألماني، إلى الفوز (2-1).

وتقدّم آينتراخت فرانكفورت بهدف، عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 21؛ قبل أن يعود برشلونة بثنائية متتالية بواسطة جول كوندي، في الدقيقتين 50 و53.

وبصفةٍ عامة.. لم يقدّم العملاق الإسباني المستوى الكبير المعهود عنه؛ ولكنه حقق الأهم وهو الحصول على النقاط الثلاث، التي حافظت على آماله في التأهُل المباشر إلى دور ثمن النهائي.

ووصل برشلونة إلى النقطة العاشرة من 6 مباريات؛ ليحتل "المركز الرابع عشر" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية العريقة.

