"حادثة مخيفة" .. السبب الحقيقي وراء انتقال لامين يامال إلى منزل شاكيرا وبيكيه بشكل سريع!

يامال ينتقل إلى منزله الجديد سريعًا بعد الحادث الذي أخافه

انتقل النجم الشاب لامين يامال جناح برشلونة، للعيش في المنزل الجديد الذي اشتراه، والذي كانت تسكن فيه المغنية الشهيرة شاكيرا وزوجها السابق جيرارد بيكيه مدافع البلوجرانا.

وكشفت صحيفة إل بيريوديكو الإسبانية في تقرير جديد أن نجم برشلونة الصاعد لامين يامال قرر بشكل عاجل الانتقال إلى منزل جديد كان يملكه الثنائي الشهير جيرارد بيكيه وشاكيرا، بعد حادثة "مخيفة" عاشها اللاعب في منزله الحالي.

    ما هي تفاصيل الحادثة المخيفة؟

    وقالت الصحفيتان لورا فا ولورينا فاثكيث، في حلقة جديدة من بودكاست "Mamarazzis"، إن يامال، الذي يعيش حاليًا مع ابن عمه "موها"، شعر قبل أيام بأن أحدًا يحاول اقتحام منزله، ما دفعه للاتصال بالشرطة. 

    وبعد حضور رجال الأمن، تبين أن الأمر مجرد "إنذار كاذب"، إذ لم يكن الهدف سرقة المنزل، ومع ذلك، شكلت الحادثة خوفًا بداخل نجم برشلونة الشاب، وجعلته يقرر تسريع عملية الانتقال فورًا.

  • المنزل الجديد في "سيوداد دياجونال"

    المنزل الذي اشتراه يامال يقع في الحي الراقي سيوداد دياجونال، في بلدة "إسبلوجيس دي يوبريجات" قرب برشلونة، وهو آخر الممتلكات المشتركة بين بيكيه وشاكيرا قبل انفصالهما. 

    وبحسب التقرير، تحتوي الفيلا على ثلاث وحدات سكنية يمكن أن يصل عدد غرفها إلى 12 غرفة، لكنها تخلو من المسبح الداخلي الذي تداولته بعض وسائل الإعلام.

    وأشار التقرير إلى أن بعض الجيران أبدوا قلقهم من قدوم النجم الشاب، مازحين بأنه "سيحوّل المكان إلى سلسلة حفلات متواصلة". 

    لكن الصحيفة عن طريق مصادر لها قريبة من اللاعب أكدت أنه "مغرم تمامًا" بالمنزل الجديد وبالخصوصية التي يوفرها له.

    تدخّل برشلونة لحماية نجمه الشاب

    وذكر التقرير أن إدارة برشلونة سارعت لاتخاذ إجراءات لحماية يامال وضمان خصوصيته، إذ زار مسؤول الأمن في النادي المنزل الجديد للتأكد من تأمينه وفق أعلى المعايير، كما أوصت الإدارة اللاعب بالابتعاد عن الأضواء مؤقتًا، وهو ما دفعه إلى إلغاء ظهور دعائي كان مقرّرًا مع أحد صنّاع المحتوى العالميين.

    بهذا القرار، يطوي لامين يامال صفحة أول منزل عاش فيه بعد بروزه مع الفريق الأول، لينتقل إلى واحدة من أشهر الفلل في كتالونيا، التي كانت يومًا ما مسرحًا لحياة الثنائي الشهير بيكيه وشاكيرا، في خطوة يرى البعض أنها بداية جديدة في حياة النجم الموهوب، بعد فترة من الجدل داخل وخارج الملعب.

  • يامال يثير الجدل في الكلاسيكو

    تصاعدت الأضواء مجددًا حول النجم الصاعد لامين يامال، لكن هذه المرة ليس بسبب تألقه، بل نتيجة إصابته الجديدة في "العانة" والفوضى الكبيرة التي شهدها ملعب "سانتياجو برنابيو" عقب صافرة نهاية الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

    فقد اندلعت مشادة حادة بين لاعبي الفريقين مباشرة بعد المباراة، حين توجه داني كارباخال نحو يامال غاضبًا، وقال له بنبرة حادة: "أنت تتحدث كثيرًا... قل شيئًا الآن!". وأشعل هذا التصرف الأجواء داخل أرض الملعب، وسط تدخل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وعدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الموقف قبل أن يتدخل الطاقم الإداري لفض الاشتباك.

    وتعود جذور التوتر، وفق التقارير الإسبانية، إلى تصريحات أطلقها يامال قبل المباراة عبر بث مباشر على منصة "تويتش"، حين قال ساخرًا: "ريال مدريد يسرق ثم يشتكي"، وهي العبارة التي اعتبرها لاعبو النادي الملكي إهانة مباشرة، لتتحول أجواء المنافسة إلى حالة من الغضب داخل وخارج الملعب.

    وفي المقابل، دافع فرينكي دي يونج عن زميله الشاب، مؤكدًا أن بعض لاعبي ريال مدريد "أفرطوا في ردود أفعالهم وحاولوا استفزازه عمدًا"، بينما لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من لجنة الانضباط بشأن الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإسبانية.

    أما على الصعيد الفني، فقد زادت إصابة يامال الأخيرة من متاعب المدرب الألماني هانزي فليك، الذي بات مطالبًا بإيجاد حلول هجومية جديدة في ظل تراجع نتائج برشلونة مؤخرًا، بعد أن اتسع الفارق مع ريال مدريد إلى خمس نقاط في سباق الدوري الإسباني.

  • ما القادم لبرشلونة؟

    ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

    ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.

    وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

