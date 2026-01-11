شكرًا ألونسو على احترامك الزائد: لامين يامال تعلم الدرس .. وفينيسيوس يُخرج "زهرة البرسيم" رغم خسارة السوبر!

قمة كروية جديدة بطعم المتعة، سيطر بها هانزي فليك وكتيبته على كأس السوبر الإسباني، للمرة الثانية على التوالي، بعد قيادة برشلونة للفوز على ريال مدريد، بنتيجة (3-2)، على ملعب الإنماء بجدة، والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.

برشلونة يتقدم والريال يتعادل؛ هكذا صار الحال مع ثنائية رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 36 و45+4، ورد فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا في الدقيقتين 45+2 و45+6، قبل أن يوقّع رافينيا على هدف الانتصار في الدقيقة 73.

وواصل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي فرينكي دي يونج، بطاقة حمراء في الدقيقة 90، إثر تدخل متهور على كيليان مبابي.

برشلونة حرم غريمه من الاقتراب من رقمه التاريخي، وجعل تشابي ألونسو أكثر قربًا من المقصلة، ليرفع البلوجرانا رصيدهم إلى 16 بطولة في السوبر الإسباني، مقابل 13 لريال مدريد.