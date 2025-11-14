"تألقه لن يطول كثيرًا" .. مدرب إسبانيا الأسبق يحذر لامين يامال: مشاكلك ستنهي مسيرتك والخصوم حفظوا أسلوبك!

في مقابلة مع "راديو ماركا"، قال دين هاوسن نجم ريال مدريد: "لامين هو فتى عادي، يبلغ من العمر 18 عامًا. أحيانًا يتم تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه. وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس: إنه لاعب رائع وشخص طيب للغاية، ولكن عندما يفعل أبسط شيء، يتعرض لانتقادات مفرطة".
وأضاف رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام: "إذا كنا نستحق النقد، فانتقدونا، لكن في كثير من الأحيان يتجاوز الأمر الحدود".
شارك دين هاوسن فهمه لوضع جناح برشلونة قائلاً: "إنه يعاني من بعض الانزعاج ومن الطبيعي أن يعود إلى المنزل، أنا أيضاً فعلت ذلك".
كما تحدث المدرب لويس دي لا فوينتي عن حالة لامين يامال، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير": "لامين حزين. إنه لاعب ملتزم مع المنتخب ومحبوب جداً. لقد رحل وهو حزين جداً، كان لديه الحماس للعب هاتين المباراتين. هو يريد أن يقدم موسماً رائعاً مع ناديه وأيضاً لديه هدف الفيناليسيما (كأس الأبطال) وكأس العالم محفوراً في ذهنه".
وأما زميله الآخر مارك كوكوريا، فقد قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "يبدو أن الوضع معقد لدى لامين يامال، لن يكون الأمر سهلًا عليه، فالعديد من اللاعبين بمن فيهم العديد من زملائي، يعانون من إصابات في الفخذ، سنفتقده فهو لاعب مهم جدًا لنا، الأهم هو تعافيه فنحن أمام عام مليء بالإثارة".
وأضاف: "الأهم هو أن يستمتع بوقته، وأن يواصل ما اعتاد أن يفعله وألا يستمع للنقد، أن يلعب كرة القدم بالطريقة التي يحب أن يلعبها، لقد أجاد التعامل مع الأمر ولا داعي للتراجع. لديه مستقبل باهر، إنه ناضج جدًا بالنسبة لعمره، إذا كان مركزًا ومستمتعًا في الملعب فسيكون من الصعب جدًا إيقافه".