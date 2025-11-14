"تألقه لن يطول كثيرًا" .. مدرب إسبانيا الأسبق يحذر لامين يامال: مشاكلك ستنهي مسيرتك والخصوم حفظوا أسلوبك!

قال خافيير كليمنتي المدرب الأسبق لإسبانيول وأتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، إن تألق لامين يامال مع برشلونة وعلى مختلف المستويات لن يطول كثيرًا.

يامال تصدر عناوين الصحف على مدار الأشهر الماضية في إسبانيا بصفة مستمرة، أحيانًا لأسباب جيدة مثل تألقه اللافت مع برشلونة وحصوله على الثلاثية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر"، واحتلاله المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي.

وأحيانًا لأسباب أخرى لا يفضلها يامال نفسه، مثل تعدد علاقاته النسائية وانفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، بالإضافة إلى إصابته المزمنة في منطقة العانة، واتهامه بالتهرب من منتخب إسبانيا وإجراء جراحه دون معرفة الجهاز الطبي لفريق بلاده.