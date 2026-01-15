"لقطة لامين يامال تفتح الأبواب أمام كانسيلو وتحية للمنقذ المظلوم" .. راسينج سانتاندير أحرج برشلونة ومنعه من رؤية "صفقة المستقبل"

كل مباراة يخوضها فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي 2025-2026؛ هي خطوة جديدة نحو الحفاظ على "الثلاثية المحلية"، التي حققها في العام الرياضي الماضي.

وها هو برشلونة الذي حافظ على لقب السوبر الإسباني، منذ أيام قليلة للغاية؛ يتخطى عائق جديد في بطولة كأس الملك، للموسم الرياضي الحالي.

وفي رحلته للحفاظ على لقب كأس ملك إسبانيا؛ فاز برشلونة (2-0) على مستضيفه راسينج سانتاندير، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

ثنائية برشلونة في شباك راسينج، مساء يوم الخميس؛ جاءت عن طريق كل من الإسبانيين فيران توريس ولامين يامال، في الدقيقتين 66 و90+6.

وبهذه النتيجة.. حجز العملاق الكتالوني مقعده في ربع نهائي الكأس؛ متجنبًا السيناريو الكارثي الذي تعرض له غريمه ريال مدريد، ضد ألباسيتي.

ريال مدريد ودع مسابقة كأس الملك، مساء يوم الأربعاء؛ عندما سقط أمام ألباسيتي (2-3)، في دور ثمن النهائي من البطولة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة على راسينج سانتاندير..