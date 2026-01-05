وسط الكثير من الرفاهية التي يصدرها النجم الشاب لامين يامال؛ جناح برشلونة، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الجانب الديني له حيز في حياته كذلك، بحسب ما كشف حديثه الأخير عقب زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.
"هناك تشعر بالسلام مهما كان دينك" .. لامين يامال يتحدث عن تأثير المساجد على حياته بعد زيارة جامع الشيخ زايد
ما القصة؟
نجوم برشلونة كما هو حال غالبية نجوم الأندية الأوروبية قد حصلوا على إجازة في أواخر ديسمبر الماضي، بمناسبة "الكريسماس".
البعض فضل البقاء في بلده، وآخرون قرروا السفر لوجهة أخرى، للتخلص من بعض الضغوطات الرياضية، بحثًا عن استغلال أمثل لأيام الراحة.
ومن جانبه، اتجه لامين يامال؛ صاحب الأصول المغربية، نحو الإمارات، حيث رافقته في هذه الرحلة والدته وبعض أصدقائه وأقاربه.
وقد نشر النجم الشاب عدة فعاليات له من البلد العربي، فعلى سبيل المثال قد شارك بعض الأطفال لعب مباراة على أحد الشواطئ الرملية.
كذلك قام صاحب الـ18 عامًا بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، في تجربة كشف عن مدى تأثيرها عليه من الناحية النفسية..
ماذا قال يامال؟
أعرب يامال عن شعوره بالسلام خلال فترات وجوده داخل المساجد، مؤكدًا أن هذا التأثير يشعر به أي إنسان مهما كانت ديانته.
وقال نجم برشلونة: "ذهبنا إلى المسجد، وقضينا اليوم هناك. بصراحة المسجد يعطي الكثير من السلام .. أيًا كان دينك. إذا ذهبت إلى هناك ستشعر بالسلام".
وأضاف: "بالنسبة لنا كمسلمين يعطينا سلامًا أكبر، لذا استمتعت للغاية، وكانت لحظة هادئة في رحلة مع عائلتي وأصدقائي".
جانب جديد من حياة يامال
النجم الشاب صاحب الأصول المغربية لطالما كان يصدر الجانب الترفيهي، خاصةً ما يتعلق بعلاقاته العاطفية التي طغت على موسمه الحالي.
يامال دخل منذ ظهوره على ساحة الفريق الأول لبرشلونة والمنتخب الإسباني الأول، في أكثر من علاقة عاطفية؛ آخرها مع الأرجنتينية نيكي نيكول.
علاقة لامين بنيكي نيكول استمرت أشهر قليلة، رافقته خلالها في أكثر من مباراة لبرشلونة، حيث حرصت على حضورها من المدرجات.
لكن تلك العلاقة لم تستمر كثيرًا، حيث أعلن الثنائي انفصاله، وسط اتهامات بخيانة أحدهما للآخر، إلا أن نيكول نفي رسميًا وقوع أي حادثة خيانة، لكنها في الوقت ذاته لم تكشف عن أسباب نهاية تلك العلاقة.
خلال الفترة ذاتها، عانى يامال من آلام في العانة، أبعدته عن عدة مباريات لبرشلونة، وسط اتهامات من الجماهير بعدم الانضباط والاهتمام بمسيرته الكروية، بالنظر للبحث عن الترفيه والدخول في علاقات خارج الملعب.
لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرًا، حيث عاد بعدها لامين بقوة، ليقود البرسا حاليًا لتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026.
رحلة يامال الأخير إلى الإمارات، والتي رافقته بها والدته، على عكس رحلاته السابقة التي كان يرافق بها الفتيات، وحديثه عن الجانب الديني وتأثيره على حالته المعنوية، ربما يعطي إشارة إلى نصب تركيزه في الوقت الحالي على مسيرته الكروية وعلاقته بعائلته مع الاهتمام بأمور دينه.
موسم لامين يامال
يمر لامين يامال الموسم الجاري 2025-2026 بفترات صعود وهبوط، حيث تأثر بالمجهود البدني الكبير الذي بذله في العامين الأخيرين سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني.
تلك الظروف مع الإصابات أبعدت الجناح الشاب عن خمس مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فاز الفريق في أربع منها، فيما خسر لقاء وحيد؛ كان أمام إشبيلية (1-4)، في الجولة الثامنة من الليجا.
وشارك يامال في 21 مباراة بمختلف البطولات مع الفريق الكتالوني في الموسم الجاري، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 11 آخرين.
- AFP
وماذا بعد؟
حقق برشلونة مطلع الأسبوع الجاري الفوز أمام إسبانيول بثنائية نظيفة، ضمن ديربي كتالونيا في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني 2025-2026.
هذا الفوز رفع رصيد رفاق لامين يامال للنقطة الـ49 في صدارة جدول الترتيب متفوقين بفارق أربع نقاط على الغريم التقليدي ريال مدريد؛ صاحب المركز الثالث.
ووصلت بعثة النادي الكتالوني أمس الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر، غدًا الأربعاء، على أن يلتقي الفائز بالمنتصر من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو، في النهائي المقرر له 11 من يناير الجاري.