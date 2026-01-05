"هناك تشعر بالسلام مهما كان دينك" .. لامين يامال يتحدث عن تأثير المساجد على حياته بعد زيارة جامع الشيخ زايد

نجوم برشلونة كما هو حال غالبية نجوم الأندية الأوروبية قد حصلوا على إجازة في أواخر ديسمبر الماضي، بمناسبة "الكريسماس".

البعض فضل البقاء في بلده، وآخرون قرروا السفر لوجهة أخرى، للتخلص من بعض الضغوطات الرياضية، بحثًا عن استغلال أمثل لأيام الراحة.

ومن جانبه، اتجه لامين يامال؛ صاحب الأصول المغربية، نحو الإمارات، حيث رافقته في هذه الرحلة والدته وبعض أصدقائه وأقاربه.

وقد نشر النجم الشاب عدة فعاليات له من البلد العربي، فعلى سبيل المثال قد شارك بعض الأطفال لعب مباراة على أحد الشواطئ الرملية.

كذلك قام صاحب الـ18 عامًا بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، في تجربة كشف عن مدى تأثيرها عليه من الناحية النفسية..