بعد قبلته "المثيرة للجدل" .. لامين يامال يرد على استفزاز جماهير كلوب بروج!

كاد فريق كلوب بروج البلجيكي، أن يقدم ليلة للتاريخ، بانتصار على برشلونة، إلا أن كتيبة هانزي فليك، رفضت إلا أن تخرج بأقل الخسائر، بعد انتزاع نقطة التعادل، في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا "2025-2026".

في ليلة التعادل بنتيجة (3-3)، كان كلوب بروج على موعد مع إحراز هدف رابع في الدقيقة 90+2، عن طريق المهاجم الشاب روميرو فيرمانت، إلا أن حكم المباراة رفض احتساب الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتقدم أصحاب الأرض 3 مرات، خلال المواجهة، عن طريق نيكولو تريسولدي وكارلوس فوربش "هدفين" في الدقائق 6 و17 و63، فيما نجح برشلونة في التعادل عن طريق فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس "بالخطأ في مرماه"، في الدقائق 8 و61 و77.