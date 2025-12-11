"يقلد حركات والده" .. "عاشق يامال" يعلن اعتزال حبه ويتوقع رحيله عن برشلونة خلال أربع سنوات

مرة أخرى يتعرض النجم الشاب لامين يامال لهجوم عنيف بسبب ما يقدمه مع برشلونة في الفترة الأخيرة، وهذه المرة تأتي الانتقادات من شخص اعتاد على الإعجاب به.

الحديث هنا عن الناقد الإسباني بيبي إسترادا، الذي خرج لانتقاد الصورة التي يظهر بها اللاعب خلال موسم 2025/2026، بعدما تورط اسمه في العديد من المشاكل والأزمات داخل وخارج الملعب.

الحياة الشخصية ليامال أثارت حالة واسعة من الجدل، بسبب تعدد علاقاته والتكهنات حول خيانته لصديقته السابقة نيكي نيكول، كما أن مستواه على أرض الملعب ليس ثابتًا كما كان.

يامال شارك في فوز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت 2/1 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، وخرج غاضبًا من قرار المدرب هانز فليك بتبديله في الدقائق الأخيرة، بمشهد تسبب في ظهور انتقادات له من جديد.