"عادتي المفضلة في منتصف الليل السبب" .. لامين يامال يكشف سر فشل علاقاته العاطفية

رغم صغر سن صاحب الأصول المغربية إلا أن حياته العاطفية دار حولها الكثير من الجدل، خاصةً في الموسم الجاري، حيث كانت أشهر علاقاته رفقة الأرجنتينية نيكي نيكول، لكنها لم تستمر سوى أشهر قليلة للغاية.

هذه العلاقة رغم أنها كانت في العلن، وحضرت نيكي العديد من المباريات لبرشلونة من المدرجات إلا أنها انتهت بشكل مفاجئ، وسط تقارير تتحدث عن تسبب "الخيانة" في الأمر.

لكن لامين أوضح في تصريحات لبرنامج "D Corazón" على القناة الإسبانية RTVE: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".

من جهتها نفت نيكول كذلك وجود أي شبهة خيانة خلال علاقتها بنجم برشلونة، حيث نقل المصور الإسباني الشهير جوردي مارتن أيضًا تأكيدًا من نيكول نفسها حول الانفصال، إذ قالت: "لم نعد معًا منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة. لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي".

واختتمت الفنانة الأرجنتينية حديثها قائلة: "لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".