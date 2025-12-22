FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP
"عادتي المفضلة في منتصف الليل السبب" .. لامين يامال يكشف سر فشل علاقاته العاطفية

جولة في منزل النجم الشاب..

أطلق النجم الشاب لامين يامال؛ جناح برشلونة، قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" اليوم الإثنين، بشكل رسمي، ليسير على خطى بعض نجوم العالم على رأسهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي.

القناة بعد ساعات من إطلاقها حظيت بمتابعة أكثر من 200 ألف متابع، فيما تخطى أول فيديو بالقناة وهو الوحيد حتى الآن الـ700 ألف مشاهدة – حتى كتابة هذه السطور – أي بعد خمس ساعات من نشره.

  • جولة في منزل يامال .. والشيء الأغلى به

    أول فيديو تم نشره على قناة لامين يامال بمنصة "يوتيوب"، خصصه نجم برشلونة لأخذ متابعيه في جولة تفصيلية بمنزله.

    الفيديو مدته عشر دقائق تقريبًا، وكان كافيًا لجولة في كافة غرف منزل اللاعب الشاب، وقد كشف خلاله عن ركن الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية.

    وتتواجد في هذا الركن كرة أكد يامال أنها "الأغلى به"، مشيرًا إلى أنها التي سجل بها هدفًا في مرمى المنتخب الفرنسي، بنصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024)، حيث انتهى اللقاء وقتها بفوز لاروخا بثنائية مقابل هدف وحيد، قبل تحقيق المنتخب الإسباني اللقب في النهائي على حساب إنجلترا.

  • الظهور بقميص كولومبيا

    اللافت في الفيديو الأول ليامال عبر قناته على "يوتيوب" أنه لم يظهر بقميص برشلونة أو حتى قميص المنتخب الإسباني، وأيضًا لم يكن ظهوره بملابس عاديًا بعيدًا عن الملابس الرياضية.

    إنما اختار صاحب الـ18 عامًا ارتداء قميص المنتخب الكولومبي، وتحديدًا الخاص بنجمه لويس دياز؛ لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي.

  • سر فشل علاقاته العاطفية

    بالحديث عن محتويات غرفة لامين يامال الشخصية في منزله، فقد تم سؤاله عن سبب وجود الكثير من قطع البسكويت "الكوكيز" بها، هنا يامال ربط الأمر بفشل علاقاته العاطفية!

    جناح برشلونة قال: "أنا أنام مبكرًا، أحاول النوم مبكرًا، كي أستيقظ في منتصف الليل. ستظنون أنني أستيقظ في هذا التوقيت كي أرى الساعة وأقول لنفسي (يمكنني النوم أكثر!)، لكن لا!".

    وأضاف: "أحب الاستيقاظ في منتصف الليل لأتناول قطع البسكويت، أحب ذلك، هذه عادتي المفضلة".

    يامال اختتم: "بسبب هذه العادة، لا يمكنني الارتباط بالفتيات، لأنني أستيقظ في منتصف الليل!"، في إشارة ربما إلى عدم وجود من يقبل مشاركته هذه العادة في هذا التوقيت.

  • حياة لامين يامال العاطفية

    رغم صغر سن صاحب الأصول المغربية إلا أن حياته العاطفية دار حولها الكثير من الجدل، خاصةً في الموسم الجاري، حيث كانت أشهر علاقاته رفقة الأرجنتينية نيكي نيكول، لكنها لم تستمر سوى أشهر قليلة للغاية.

    هذه العلاقة رغم أنها كانت في العلن، وحضرت نيكي العديد من المباريات لبرشلونة من المدرجات إلا أنها انتهت بشكل مفاجئ، وسط تقارير تتحدث عن تسبب "الخيانة" في الأمر.

    لكن لامين أوضح في تصريحات لبرنامج "D Corazón" على القناة الإسبانية RTVE: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".

    من جهتها نفت نيكول كذلك وجود أي شبهة خيانة خلال علاقتها بنجم برشلونة، حيث نقل المصور الإسباني الشهير جوردي مارتن أيضًا تأكيدًا من نيكول نفسها حول الانفصال، إذ قالت: "لم نعد معًا منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة. لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي".

    واختتمت الفنانة الأرجنتينية حديثها قائلة: "لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".

  • موسم لامين يامال

    يمر لامين يامال الموسم الجاري 2025-2026 بفترات صعود وهبوط، حيث تأثر من معاناته بآلام في العانة، على إثر المجهود البدني الكبير الذي بذله في العامين الأخيرين سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني.

    بخلاف هذا، تأثر مستوى لامين كذلك بعلاقاته العاطفية خلال العام الجاري، حيث ارتبط بأكثر من فتاة، كانت آخرهن الأرجنتينية نيكي نيكول، قبل أن يعلنا انفصالهما بعد أشهر قليلة من الدخول في علاقة عاطفية بشكل علني.

    تلك الظروف أبعدت الجناح الشاب عن خمس مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فاز الفريق في أربع منها، فيما خسر لقاء وحيد؛ كان أمام إشبيلية (1-4)، في الجولة الثامنة من الليجا.

    وشارك يامال في 20 مباراة بمختلف البطولات مع الفريق الكتالوني في الموسم الجاري، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 11 آخرين.

