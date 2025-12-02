ليس من السهل أن تكون لامين يامال .. "التشتت" نشر الفوضى بدفاع أتلتيكو و"نموذج كلوب" قدم لنا "سلاح أولمو"!

منذ أشهر قليلة جدًا، كان حلم كل شاب أن يصبح مثل لامين يامال للعديد من الأسباب التي تخص كرة القدم وأشياء أخرى لا تخصها أبدًا، ولكن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تؤكد لنا أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن وراء كل ذلك الكثير من الجهد والتعب.

عمرك 18 سنة فقط، بطل يورو 2024 مع منتخب بلادك، حاصل على ثلاثية محلية مع برشلونة، ومن كبار المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وبعيدًا عن الكرة، تذهب في رحلات إلى إيطاليا وأي مكان تريده، صديقات ومعجبات وعلاقات متعددة، وقدر هائل من الرفاهية والاهتمام والإشادة من كل مكان ومقارنات مع ليونيل ميسي.

ولكن تلك المعاملة الخاصة التي يلقاها يامال وكانت نعمة بالنسبة له، تحولت إلى نقمة سريعًا، الجميع أصبح يحذر منه ويضع خطة مُخصصة له لإيقافه، وهو ما حاول دييجو سيميوني فعله في قمة هذه الجولة من الدوري الإسباني..