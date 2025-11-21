وجه متوسط ميدان برشلونة السابق، إيفان راكيتيتش، تحذيرًا إلى النجم الصاعد، لامين يامال، بشأن "الأمور السلبية" التي لا مفر منها في عالم كرة القدم، على غرار الإصابات والضغوط، في الوقت الذي أشاد فيه بموهبة البلوجرانا، واصفًا إياه بأنه "لاعب مميز حقًا"، كما نصحه بالسير على طريقته الخاصة، بدلًا من مقارنته بالأساطير الكبرى.
"لن أقارنه بالأساطير" .. نجم برشلونة السابق يحذر لامين يامال من "سلبيات" الشهرة!
نجم برشلونة وإسبانيا .. يامال أفضل موهبة في العالم
واكتسب لامين يامال، شهرة عالمية، بفضل أدائه المتميز مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، حيث فاز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع "لاروخا"، كما سجل صاحب الـ18 عامًا، 9 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، حينما فاز برشلونة بالدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، كما لعب دورًا أساسيًا في فوز الفريق بكأس الملك.
وساهم تألق يامال في حصوله على المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية "بالون دور 2025"، حيث خسر الجائزة، أمام نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، فيما بدأ لامين، الموسم الحالي بشكل قوي، بعدما أحرز 6 أهداف وصنع 5 آخرين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، رغم معاناته من الإصابات.
هذه البداية المذهلة لمسيرة الجناح الشاب، أثارت إعجاب الكثيرين في عالم كرة القدم، فيما سجّل نجم برشلونة السابق، إيفان راكيتيتش، رأيه حول موهبة اللاعب.
راكيتيتش يحذر يامال من "سلبيات" كرة القدم
يعتقد الأسطورة الكرواتية، الذي لعب مع برشلونة لمدة 6 مواسم، وفاز بالثلاثية مع ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار جونيور، أن لامين يامال بحاجة للاستعداد، من أجل مواجهة الصعوبات التي تصاحب كرة القدم على أعلى مستوى.
وقال راكيتيتش، لموقع Flash Score، "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، وقد أصبح من المتعارف عليه، أن كرة القدم لها جوانبها السلبية، مثل الإصابات والضغط الذي يواجهه".
وأضاف "أعتقد أنه يجب عليه أن يسير في طريقه الخاص؛ لن أقارنه بالثلاثة الذين ذكرتهم (ميسي وسواريز ونيمار). برشلونة ومنتخب إسبانيا يجدان فيه شيئًا مميزًا، وعلينا جميعًا أن نساعده على تعلم كيفية التعامل مع الضغط، إنه لاعب مميز حقًا".
طموح لامين ومخاوف الإصابة
وكان لامين يامال قد حدد - مؤخرًا - أهدافه الطموحة للمستقبل، بعد حصوله على جائزة دي ستيفانو من صحيفة "ماركا" كأفضل لاعب في موسم 2024-2025.
وأعلن صاحب الـ18 عامًا، عن رغبته في الفوز بجميع البطولات، حيث يطمح للفوز بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم والكرة الذهبية، خلال عام 2026، مضيفًا "أريد كل شيء. آمل أن أحقق كل شيء، وطالما يمكننا اللعب، فهذا ممكن".
ورغم ذلك، فإن هذه الطموحات قد تتأثر بمشكلة الإصابة، حيث يخضع لامين يامال لعلاج من التهاب الفخذ، وبات مهددًا بـ"مشكلة مزمنة"، أجبرته على الانسحاب من "ختام" تصفيات كأس العالم مع منتخب إسبانيا، خلال شهر نوفمبر.
ونفذ برشلونة خطة علاج حذرة، تتضمن العلاج بـ"التردد الراديوي" وإعادة التأهيل. فيما أدى العلاج إلى انسحابه من منتخب بلاده، بعد يوم واحد من تجمع الفريق، قبل مباريات تصفيات كأس العالم، في نوفمبر، وهو القرار الذي فاجأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأثار استبعاد لامين يامال، أزمة جديدة بين إدارة برشلونة والاتحاد الإسباني، بداعي اتهام النادي بالتأخر في إخطار الهيئة الإدارية بالمشكلة، فيما علّق مدرب المنتخب، دي لافوينتي، على هذا الأمر بقوله "لم أواجه موقفًا كهذا من قبل، لا أظن أن هذا الأمر طبيعي. لقد فوجئنا جميعًا. لا توجد أي أخبار، ولا نعرف أي تفاصيل، وفوق ذلك، إنها مشكلة صحية. لذا تعرضنا للمفاجأة".
ورغم عودته إلى التدريبات الجماعية جزئيًا، إلا أن مشاركة لامين يامال في عودة برشلونة "التاريخية" إلى ملعب كامب نو، لمواجهة أتلتيك بيلباو، لا تزال غير مؤكدة حتى اللحظة.
- AFP
ما هو مستقبل برشلونة؟
ويتأهب برشلونة لعودة مثيرة إلى ملعبه التاريخي، الكامب نو، هذا السبت، من أجل مواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، إلا أن مشاركة لامين يامال تظل غير مؤكدة، في ظل تأهيله من إصابة الفخذ.
وبالنظر إلى ملف الإصابات، فإن مشاركة ماركوس راشفورد تعد أيضًا غير مؤكدة بعد إصابته، ومع ذلك، فإن الحارس جوان جارسيا يتوقع أن يبدأ المباراة، كما أن الجناح البرازيلي رافينيا، سيكون متاحًا بعد تعافيه من الإصابة.
ويأمل برشلونة بأن يكون الثنائي يامال وبيدري لائقين بدنيًا بما يكفي، من أجل المشاركة في المباراة "الحاسمة" ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث يواصل الفريق الطبي للبلوجرانا، مراقبة تقدمهما عن كثب، بالتناوب بين التدريبات الفردية والجلسات الجماعية الخاضعة للرقابة، مع التركيز على تجنب أي انتكاسات قد تزيد من فترة الغياب عن الملاعب.
ويحل برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة، برصيد 28 نقطة، ليبتعد حامل اللقب، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.