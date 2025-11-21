"لن أقارنه بالأساطير" .. نجم برشلونة السابق يحذر لامين يامال من "سلبيات" الشهرة!

وكان لامين يامال قد حدد - مؤخرًا - أهدافه الطموحة للمستقبل، بعد حصوله على جائزة دي ستيفانو من صحيفة "ماركا" كأفضل لاعب في موسم 2024-2025.

وأعلن صاحب الـ18 عامًا، عن رغبته في الفوز بجميع البطولات، حيث يطمح للفوز بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم والكرة الذهبية، خلال عام 2026، مضيفًا "أريد كل شيء. آمل أن أحقق كل شيء، وطالما يمكننا اللعب، فهذا ممكن".

ورغم ذلك، فإن هذه الطموحات قد تتأثر بمشكلة الإصابة، حيث يخضع لامين يامال لعلاج من التهاب الفخذ، وبات مهددًا بـ"مشكلة مزمنة"، أجبرته على الانسحاب من "ختام" تصفيات كأس العالم مع منتخب إسبانيا، خلال شهر نوفمبر.

ونفذ برشلونة خطة علاج حذرة، تتضمن العلاج بـ"التردد الراديوي" وإعادة التأهيل. فيما أدى العلاج إلى انسحابه من منتخب بلاده، بعد يوم واحد من تجمع الفريق، قبل مباريات تصفيات كأس العالم، في نوفمبر، وهو القرار الذي فاجأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأثار استبعاد لامين يامال، أزمة جديدة بين إدارة برشلونة والاتحاد الإسباني، بداعي اتهام النادي بالتأخر في إخطار الهيئة الإدارية بالمشكلة، فيما علّق مدرب المنتخب، دي لافوينتي، على هذا الأمر بقوله "لم أواجه موقفًا كهذا من قبل، لا أظن أن هذا الأمر طبيعي. لقد فوجئنا جميعًا. لا توجد أي أخبار، ولا نعرف أي تفاصيل، وفوق ذلك، إنها مشكلة صحية. لذا تعرضنا للمفاجأة".

ورغم عودته إلى التدريبات الجماعية جزئيًا، إلا أن مشاركة لامين يامال في عودة برشلونة "التاريخية" إلى ملعب كامب نو، لمواجهة أتلتيك بيلباو، لا تزال غير مؤكدة حتى اللحظة.