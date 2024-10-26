برشلونة يكتسح ريال مدريد في معقل السانتياجو برنابيو..

وأخيرًا ستعيش جماهير برشلونة ليلة هانئة، بعد تحقيق انتصار عريض على ريال مدريد بنتيجة (4-0)، من قلب ملعب سانتياجو برنابيو، في كلاسيكو الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني.

المباراة عبارة عن شوطين؛ الأول ملك ريال مدريد الذي سقط في مصيدة التسلل عدة مرات، لينتهي بالتعادل السلبي، والثاني يشهد انفجار لاعبي برشلونة بإحراز رباعية، جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بهدفين في الدقيقتين 54 و56، ثم أضاف لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 77، واختتم رافينيا مهرجان الرباعية في الدقيقة 84.

ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، حامل اللقب، والذي نال خسارته الأولى في الليجا هذا الموسم، ليأتي في وصافة المسابقة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ولاعب برشلونة لامين يامال، في كلاسيكو الأرض، على النحو التالي..