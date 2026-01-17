"انتهت اللعبة وحان وقت رحيلك" .. لافتات معادية لبيريز تنتشر في مدريد قبل مواجهة ليفانتي

ريال مدريد يعيش فترة حرجة للغاية على أرض الملعب، ومن الواضح أن الجماهير قررت إلى إظهار ذلك خارجه أيضًا بلافتات عدائية للرئيس فلورنتينو بيريز.

النادي تعرض لهزة قوية الأسبوع الماضي، بعد السقوط في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالخسارة من برشلونة بنتيجة 3/2، وهي المباراة التي أدت إلى رحيل المدرب تشابي ألونسو عن منصبه.

وبعد هذه الإقالة وصل ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت، طمحًا في تحسن الأمور، ولكن الصدمة جاءت بتوديع الفريق لبطولة أخرى، وهي كأس ملك إسبانيا، بالخسارة من ألباسيتي 3/2 أيضًا في دور الـ16 من المسابقة.