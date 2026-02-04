تحت شعار "بالكيف لا بالكم" أمام لافال .. إندريك "مصاب ليون" يبدأ عهد الظاهرة رونالدو من جديد والمستفيد الأكبر ليس ريال مدريد

بخطى ثابتة يسير البرازيلي الشاب إندريك رفقة فريقه ليون، محاولًا استعادة سابق تألقه قبل الانضمام لريال مدريد من جديد .. فكان طريق العبور إلى دور ربع نهائي كأس فرنسا عن طريقه.

ليون استضاف يوم الأربعاء، لافال ضمن دور الـ16 من كأس فرنسا، في لقاء حسمه الأول لصالحه بثنائية نظيفة، أتت في الوقت القاتل.

إندريك كانت له كلمة البداية بهدف رائع من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، قبل أن يضيف حارس لافال ماكسيم هوتبوا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 4+90، ليتأهل ليون إلى دور ربع النهائي.

لكن بعيدًا عن مجمل أحداث مواجهة ليون ولافال، فقد وصل إندريك للمساهمة السادسة خلال خمس مباريات مع الفريق الفرنسي الليلة، فدعونا نتعمق أكثر فيما قدمه صاحب الـ19 عامًا في السطور التالية..