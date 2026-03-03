Getty Images Sport
ترجمه
لاعب مانشستر يونايتد الشاب تشيدو أوبي يغادر الملعب مصابًا بجرح خطير في الرأس أمام مايكل كاريك
ضربة مبكرة لنجم مانشستر يونايتد الصاعد
تحولت ليلة تشيدو أوبي إلى كابوس بعد عشر ثوانٍ فقط من انطلاق مباراة مانشستر يونايتد المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 ضد تشيلسي. المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، الذي كان في حالة رائعة مؤخرًا، مارس ضغطه العالي المعهود منذ البداية، ليصطدم برأسه بكرة قوية من حارس تشيلسي ماكس ميريك. أدى الاصطدام إلى إصابة لاعب منتخب الدنمارك للشباب بالشلل على أرض الملعب، مما أدى إلى توقف المباراة على الفور بينما هرع الطاقم الطبي من كلا الناديين لمساعدته.
تمكن أوبي أخيرًا من الوقوف على قدميه بعد خمس دقائق من الفحص والعلاج الدقيقين. على الرغم من أنه تمكن من مغادرة الملعب سيرًا على الأقدام، إلا أن المهاجم بدا مصدومًا ومضطربًا بشكل واضح، مما دفع جمهور لي سبورتس فيليدج إلى الوقوف وتحية اللاعب. تعد هذه الإصابة مصدر قلق كبير للأكاديمية، خاصة أنها تلت إصابة أخرى في الرأس تعرض لها القائد سوني الجوفري في وقت لاحق من الشوط الأول، بعد اصطدامه بقوة مع جاستن أوساجي لاعب تشيلسي أثناء ركلة ركنية، مما استلزم إجراء تبديل ثانٍ قسري وأدى إلى إضافة 14 دقيقة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.
مايكل كاريك يشاهد المباراة من المدرجات
حضور مدرب مانشستر يونايتد، مايكل كاريك، في مقصورة المديرين أضفى أهمية على الأمسية. كاريك، إلى جانب مساعده ستيف هولاند ومدرب فريق تحت 18 عامًا دارين فليتشر، قاموا حسب ما ورد بإدخال أوبي في تدريبات الفريق الأول الأسبوع الماضي بعد أداء المراهق الذي سجل أربعة أهداف ضد ليستر سيتي. كان من المفترض أن تكون زيارة المدرب بمثابة مهمة استكشافية أخيرة قبل منح الشاب فرصة للعب مع الفريق الأول، لكن تلك الخطط تعثرت بشكل قاسي بسبب الحادث الذي وقع في الدقيقة الأولى.
كان السياق الأوسع لهذا المساء هو المراقبة الاحترافية؛ فقد كان فليتشر يراقب ابنه تايلر، الذي بدأ المباراة في خط وسط مانشستر يونايتد. ومع ذلك، من المرجح أن تطغى التقارير الطبية على الملاحظات التكتيكية. تحولت "الصورة الأكبر" بالنسبة لجهاز مانشستر يونايتد من احتمال ظهور أوبي لأول مرة إلى فترة راحة وشفاء إلزامية بموجب إرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الصارمة بشأن الارتجاج، والتي تتطلب فترة غياب دنيا عن المباريات التنافسية.
تشيلسي يسيطر على المباراة في لي
على أرض الملعب، استغل تشيلسي اضطراب مانشستر يونايتد ليقدم أداءً رائعًا، مما دفعه إلى صدارة الترتيب. على الرغم من استئناف المباراة مبكرًا بسبب إصابة أوبي، ظل البلوز هادئًا. كسر شوميرا مهيوكا التعادل بعد 31 دقيقة، عندما تسلل إلى منطقة الجزاء وحول عرضية جينيسيس أنتوي إلى هدفه الحادي والعشرين هذا الموسم. تعززت هيمنة تشيلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما ارتقى ليو كاردوسو أعلى من الجميع وسدد رأسية قوية تجاوزت ويل موردوك.
أدى الأداء الاحترافي للزوار إلى إحباط أي فرصة لعودة يونايتد في الشوط الثاني. شهد مدرب تشيلسي هاري هدسون سيطرة فريقه على وتيرة المباراة، مع أداء رائع من ريجي والش في خط الوسط. في حين صمدت دفاعات يونايتد المؤقتة، التي تم تعديلها بعد رحيل ألجوفري، تحت الضغط في الدقائق الأخيرة، إلا أنها افتقرت إلى الشرارة الهجومية التي عادة ما يوفرها أوبي. بفوزه 2-0، تعادل تشيلسي مع إيبسويتش تاون في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2 برصيد 34 نقطة، متفوقًا عليه بفارق الأهداف.
التطلع إلى المستقبل مع الشياطين الحمر
المستقبل القريب لفريق يونايتد تحت 21 عامًا يكتنفه الغموض بسبب توفر لاعبيه الأساسيين. بعد هذه الهزيمة، تراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، كما أن الخسارة المحتملة لأوبي وألجوفري في الأسابيع المقبلة ستترك فراغًا في القيادة وتسجيل الأهداف. سيقوم الفريق الطبي الآن بالإشراف على بروتوكولات "العودة إلى اللعب"، والتي تتضمن عادةً زيادة تدريجية في النشاط على مدى فترة تتراوح من ستة إلى 12 يومًا، بافتراض عدم استمرار الأعراض.
يواجه مانشستر يونايتد جدول مباريات مزدحم ومهم في العديد من المسابقات. بصرف النظر عن التزاماتهم في الدوري، يستعد فريق الشباب لمباراة مثيرة في ربع النهائي ضد ريال مدريد في كأس الدوري الإنجليزي الدولي. علاوة على ذلك، فإن العديد من هؤلاء اللاعبين مهمون لطموحات النادي في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، حيث وصلوا سابقًا إلى الدور ربع النهائي. يأمل كاريك وموظفو الأكاديمية في تلقي أخبار سارة من غرفة العلاج، حيث أن غياب مهاجمهم الدنماركي المتميز قد يحدد نجاحهم في السعي لتحقيق النجاح هذا الربيع.
