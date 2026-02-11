لاعب مانشستر يونايتد الشاب الموهوب جي جي غابرييل يتحدث بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة ربع نهائي الكأس

قد لا يزال غابرييل في الخامسة عشرة من عمره، لكنه أحدث ضجة في صفوف الشباب في مانشستر يونايتد وحظي بالثناء. كما استدعى المدرب السابق روبن أموريم الشاب إلى تدريبات الفريق الأول وشارك أفكاره حول هذا اللاعب الموهوب. وقال: "مثل الجميع، أعلم أنه شاب موهوب حقًا". نحاول اختيار لاعبين موهوبين للتدريب، ليس فقط لكي أراهم في المستقبل، بل لكي يشعروا بما يعنيه أن يكونوا في الفريق الأول، والصعوبات التي يواجهونها في اللعب ضد مدافعينا، وصعوبة وتيرة تدريباتنا. إذا استطعنا استغلال كل تدريب لدينا لإظهار ما يجب على الأطفال فعله ليكونوا هنا، فهذا أمر مهم، ليس فقط لـ جي جي، بل للجميع".

أبدى أسطورة النادي واين روني رأيه أيضًا بعد أن شاهد غابرييل يلعب إلى جانب ابنه الأكبر كاي. قال في برنامج The Wayne Rooney Show: "هناك شاب في مانشستر يونايتد يبدو مشابهًا جدًا. JJ غابرييل، وأعتقد أن لديه ملايين المتابعين وهو في نفس الفريق مع ابني. لذا، شاهدته يكبر ويتطور وهو لاعب رائع. لديه مستقبل مشرق".