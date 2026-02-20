Getty
لاعب كرة قدم سابق متهم بمحاولة القتل بعد إطلاقه النار على رجل في ميرسيسايد
لاعب كرة قدم سابق متهم بمحاولة القتل
قالت شرطة ميرسيسايد إن لاسي (32 عامًا) اتُهمت بمحاولة القتل مع جون جونز (35 عامًا) وجون هيوز (31 عامًا) وبرنارد فلين (61 عامًا). كما اتُهموا بالتآمر للقتل وحيازة بندقية وذخيرة بهدف تعريض حياة الآخرين للخطر، وإلحاق أذى جسدي جسيم بموجب المادة 18، والتآمر لإلحاق أذى جسدي جسيم. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة الحبس الاحتياطي للبالغين في ليفربول وكنوزلي وسيفتون وسانت هيلينز في وقت لاحق.
حياة مهنية تعثرت بسبب حظر تعاطي المخدرات
لعب لاسي لفرق أكريتونغ ستانلي وبارو وألترينشام وغيرها من الأندية، كما قضى فترة في أكاديميات ليفربول ومانشستر يونايتد. تعثرت مسيرته المهنية عندما فشل في اختبار الكشف عن المنشطات في عام 2017 أثناء لعبه في أكريتونغ ستانلي. تم إيقافه لمدة 14 شهراً من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ثم طرده النادي. استأنف مسيرته مع ساوثبورت ولعب آخر مرة مع فلينت تاون في عام 2023. أصبح ملاكمًا محترفًا في عام 2021، وفاز في جميع مبارياته العشر.
الشرطة تبحث عن مزيد من المعلومات
وفقًا لبي بي سي، تتعلق التهم بحادث إطلاق نار أصيب فيه رجل بجروح خطيرة في ساقه في 28 نوفمبر. وقال المفتش كريس كلارك من فريق التحقيق في الأسلحة النارية: "تم تنفيذ هذه المذكرات المنسقة كجزء من تحقيق جاري، وسيمثل الرجال الأربعة أمام المحكمة اليوم.
"عملنا مستمر، لذا أطلب من الأشخاص الذين لم يتقدموا بعد أن يفعلوا ذلك. من فضلكم لا تفترضوا أننا نمتلك المعلومات بالفعل. سيقوم فريقنا بتقييم ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة. سواء كان لديكم شهادة مباشرة، أو كاميرا سيارة، أو كاميرا مراقبة، أو كاميرا جرس الباب، أو أي لقطات أخرى، تفضلوا بالتقدم."
الأخوان يلعبان لمانشستر يونايتد وماكليسفيلد
بادي هو الأكبر بين ثلاثة أشقاء أصبحوا جميعهم لاعبي كرة قدم محترفين، على الرغم من أن شيا، البالغ من العمر 18 عامًا، هو الأكثر نجاحًا بينهم. لعب أول مباراة له مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في ديسمبر، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 85. كان على بعد بوصات قليلة من تسجيل أول أهدافه في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بيرنلي في يناير، عندما سدد الكرة في العارضة. كانت آخر مباراة له مع الفريق الأول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون، حيث طُرد من الملعب بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.
الأخ الأوسط، لويس، يلعب لفريق ماكليسفيلد غير المنتمي للدوري، الذي أحدث أكبر مفاجأة في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي عندما أطاح بحامل اللقب كريستال بالاس في الدور الثالث في يناير.
