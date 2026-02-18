Getty Images Sport
"لاعب كرة القدم السري" يكشف عن هويته! مهاجم الدوري الإنجليزي السابق يكشف أخيرًا عن هويته الحقيقية
"Secret Footballer" نشر خمسة كتب إلى جانب عموده في الصحيفة
أثارت سلسلة "The Secret Footballer" الكثير من الفضول خلال فترة عرضها، حيث انبهر المشجعون بالرؤى التي قدمتها في عمود أسبوعي في إحدى الصحف، والتي غالبًا ما سلطت الضوء على الجوانب الأكثر إحباطًا في كرة القدم الاحترافية. كما تم نشر خمسة كتب تحت اسم مستعار، بعضها كتب على شكل مذكرات، لكن سرية المؤلف أثارت في كثير من الأحيان جدلاً بين المشجعين. حتى أنه تم تشكيل مجموعات على الإنترنت في محاولة لحل لغز هويته، لكن ذلك انتهى الآن مع كشف كيتسون عن أنه المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كتب الكتب والأعمدة الصحفية.
اكتسب كيتسون شهرة لأول مرة في كامبريدج يونايتد وريدينغ، حيث لعب مع الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حطم الرويالز الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد من البطولة برصيد 106 نقاط خلال موسم 2005-2006. ثم انتقل لاحقًا إلى أندية مثل ستوك سيتي وبورتسموث وشيفيلد يونايتد وأوكسفورد يونايتد قبل أن يتقاعد في عام 2015 بعد فترة قصيرة مع أرليسي تاون.
مهاجم سابق في الدوري الإنجليزي يكشف عن هويته
في حديثه مع بودكاست Liberty Rock Sport، كشف كيتسون: "أنا لاعب كرة القدم السري. لم أقل ذلك بصوت عالٍ من قبل. كانت فكرة خطر ببالي عندما لم أكن راضياً عن مسار كرة القدم وكنت بحاجة إلى منفذ للتعبير عن ذلك من أجل صحتي العقلية.
أنا أكتب منذ أن كنت طفلاً. إنها شغف. كما قلت، كنت أريد أن أصبح كاتباً في مجال السفر. الكتابة كانت بمثابة تنفيس عن مشاعري. ساعدتني على استيعاب ما كان يحدث في كرة القدم.
"بدأ الأمر كشيء لا يتعلق بذكر الأسماء. كان يتعلق بشرح ما يحدث في الصناعة ولماذا.
"كنت أكتب وأترك الناس يشكلون آراءهم الخاصة. كان الأمر ممتعًا لفترة، ثم تسبب في قلق شديد. كان لديّ مهنة وعقد كبير. لو تم الكشف عن هويتي، لتم طردي ونبذي. الآن، كل شخص لديه بودكاست ومنفذ للتعبير عن آرائه. في ذلك الوقت، كان الأمر جديدًا حقًا.
"لقد غير ذلك كرة القدم في هذا البلد وأدى إلى إصلاحات على أعلى المستويات، وأنا فخور بذلك. لكن التوتر والقلق كانا هائلين".
وفاة غاري سبيد محورية في نهاية قصة "اللاعب السري"
تحدث كيتسون أيضًا عن الدور الذي لعبته وفاة غاري سبيد في عام 2011 في قراره بإنهاء مسيرته كـ "لاعب كرة القدم السري". تم العثور على سبيد، لاعب خط الوسط السابق في أندية ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وبولتون واندررز وغيرها، ميتًا في منزله عن عمر 42 عامًا.
قال كيتسون: "أسوأ ما حدث كان عندما كتبت مقالاً عن الصحة العقلية بعنوان 'أحياناً توجد ظلمة خلف الضوء'.
"لم يكن أحد يتحدث عن الصحة العقلية في كرة القدم في ذلك الوقت. إذا تحدثت عن ذلك، فسيتم اعتبارك ضعيفًا. قلت إن هناك وباءً في الصحة العقلية وتوقعت أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن ينتحر أحدهم.
"قدمت المقال يوم الجمعة. ونُشر يوم السبت. ويوم الأحد، عُثر على جاري سبيد ميتًا. عندها توقف Secret Footballer عن كونه أمرًا ممتعًا".
كيتسون يعمل كمتحدث تحفيزي
جرب كيتسون حظه في مجال التحليل الرياضي منذ تقاعده كلاعب، لكنه يعمل الآن بشكل أساسي كمتحدث تحفيزي في مجال الصحة العقلية.
في عام 2020، اعتذر المهاجم السابق لراحيم ستيرلينج بعد أن بدا أنه يشير إلى أن نجم مانشستر سيتي السابق "جعل من نفسه هدفًا" للعنصرية قبل عامين.
وقال: "ربما استخدمت لغة غير لائقة وأعتذر عن ذلك. لكنني لم أتسامح أبدًا مع أي شكل من أشكال العنصرية ولن أتسامح معها أبدًا.
أنا معجب برحيم لخوضه المعركة وقوله: 'لا، لن أقبل بهذا'. وأنا أتفق معه. هناك المزيد الذي يجب القيام به. وأنا مستعد للقيام بذلك.
وإذا أراد هو أو أي شخص آخر مناقشة هذا الأمر معي، وما أنوي القيام به، فسأكون أكثر من سعيد لإجراء هذه المحادثة وطمأنة باله - وبال لاعبين آخرين".
