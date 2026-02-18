"لاعب كرة القدم السري" يكشف عن هويته! مهاجم الدوري الإنجليزي السابق يكشف أخيرًا عن هويته الحقيقية

في حديثه مع بودكاست Liberty Rock Sport، كشف كيتسون: "أنا لاعب كرة القدم السري. لم أقل ذلك بصوت عالٍ من قبل. كانت فكرة خطر ببالي عندما لم أكن راضياً عن مسار كرة القدم وكنت بحاجة إلى منفذ للتعبير عن ذلك من أجل صحتي العقلية.

أنا أكتب منذ أن كنت طفلاً. إنها شغف. كما قلت، كنت أريد أن أصبح كاتباً في مجال السفر. الكتابة كانت بمثابة تنفيس عن مشاعري. ساعدتني على استيعاب ما كان يحدث في كرة القدم.

"بدأ الأمر كشيء لا يتعلق بذكر الأسماء. كان يتعلق بشرح ما يحدث في الصناعة ولماذا.

"كنت أكتب وأترك الناس يشكلون آراءهم الخاصة. كان الأمر ممتعًا لفترة، ثم تسبب في قلق شديد. كان لديّ مهنة وعقد كبير. لو تم الكشف عن هويتي، لتم طردي ونبذي. الآن، كل شخص لديه بودكاست ومنفذ للتعبير عن آرائه. في ذلك الوقت، كان الأمر جديدًا حقًا.

"لقد غير ذلك كرة القدم في هذا البلد وأدى إلى إصلاحات على أعلى المستويات، وأنا فخور بذلك. لكن التوتر والقلق كانا هائلين".