لاعب ريال مدريد المعار إندريك يتعرف على مدة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مع ليون ضد نانت

نجا مهاجم ليون إندريك من عقوبة إيقاف طويلة بعد أن قررت سلطات الانضباط في الدوري الفرنسي التساهل معه بشأن طرده في مباراة نانت. وكان اللاعب البرازيلي الدولي، المعار حالياً من ريال مدريد، يواجه عقوبة إيقاف ثلاث مباريات بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة من الحكم في الشوط الثاني من مباراة ليون التي فاز فيها 1-0.

ومع ذلك، بعد اجتماع لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي يوم الأربعاء، تم اتخاذ قرار بإلغاء البطاقة الحمراء المباشرة. بعد مراجعة لقطات المباراة وأخذ تقرير الحكم بعد المباراة في الاعتبار - الذي دعا إلى إعادة تصنيف الحادثة - خفضت اللجنة العقوبة إلى بطاقة صفراء ثانية.

وبالتالي، سيخضع إندريك الآن لإيقاف إلزامي لمباراة واحدة بدلاً من الإيقاف المطول المخصص للسلوك العنيف.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان: "بعد مشاهدة الصور وقراءة تقرير الحكم الذي يقترح سحب البطاقة الحمراء، قررت لجنة الانضباط سحب البطاقة الحمراء واستبدالها ببطاقة صفراء ثانية، مما أدى إلى الاستبعاد".

وبالتالي، تفرض اللجنة إيقافًا لمدة مباراة واحدة".