لاعب بايرن ميونخ تخطى الحدود رغم اعتذار دياز نفسه.. "مزحة غير موفقة" تثير الجدل بعد إصابة أشرف حكيمي الخطيرة!

بعد صافرة النهاية، وأثناء الظهور الإعلامي في المنطقة المختلطة، أدلى المدافع الكرواتي جوسيب ستانيسيتش بتصريحات أثارت موجة من الغضب في الأوساط الفرنسية. فحين سُئل لاعب بايرن ميونخ عن التدخل القوي من زميله لويس دياز ضد حكيمي، قال ضاحكًا: "شكرناه على ذلك! (ضحك)... إنها مزحة طبعًا، كان سعيدًا بعد المباراة مثلنا جميعًا".

ورغم محاولته التخفيف من وقع العبارة، فإن كلماته اعتُبرت "مزحة سيئة الذوق" خاصة في ظل خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب المغربي.

شبكة RMC Sport الفرنسية انتقدت ستانيسيتش بشدة، مؤكدة أن تعليقه "كان غير لائق تمامًا في موقف يتطلب التعاطف والاحترام"، وأضافت أن المدافع الكرواتي "كان يجب أن يتجنب المزاح في لحظة يُخشى فيها أن يخسر أحد زملائه في المهنة أسابيع طويلة من مسيرته بسبب تدخل عنيف".