لاعب أرسنال السابق توماس بارتي متهم بارتكاب جريمتي اغتصاب أخريين حسب بيان صادر

أصدرت النيابة العامة البريطانية الآن قرارًا بتوجيه تهمتين إضافيتين بالاغتصاب ضد بارتي. وجاء في بيان رسمي: "تتعلق هذه التهم الجديدة بتقرير منفصل عن جرائم غير حديثة وقعت في عام 2020 وتورطت فيها امرأة أخرى، وتأتي في أعقاب تحقيق جديد أجرته شرطة العاصمة. وقد تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات لأول مرة في أغسطس 2025".

ستؤدي هذه الادعاءات الجديدة إلى مثول بارتي أمام محكمة ويستمنستر الجزئية يوم الجمعة 13 مارس. خلال مثوله أمام محكمة ساوثوارك كراون في سبتمبر 2025، أنكر اللاعب الدولي الغاني خمسة اتهامات بالاغتصاب واتهام واحد بالاعتداء الجنسي.

وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022، بعد أن وقع بارتي عقدًا مع أرسنال في أكتوبر 2020. كان لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول للغانرز في ذلك الوقت، حيث خاض 167 مباراة مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار خمسة مواسم.