Thomas Partey Villarreal 2025-26Getty
Chris Burton

لاعب أرسنال السابق توماس بارتي متهم بارتكاب جريمتي اغتصاب أخريين حسب بيان صادر

تم توجيه تهمتين جديدتين بالاغتصاب إلى لاعب وسط أرسنال السابق توماس بارتي، الذي يلعب الآن في إسبانيا مع فياريال. ويواجه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، الذي قطع علاقاته مع فريق الغانرز في صيف 2025 عند انتهاء عقده وأصبح لاعبًا حرًا، المحاكمة في نوفمبر بعد أن نفى مزاعم اغتصاب امرأتين والاعتداء جنسيًا على ثالثة.

  • بيان من النيابة العامة

    أصدرت النيابة العامة البريطانية الآن قرارًا بتوجيه تهمتين إضافيتين بالاغتصاب ضد بارتي. وجاء في بيان رسمي: "تتعلق هذه التهم الجديدة بتقرير منفصل عن جرائم غير حديثة وقعت في عام 2020 وتورطت فيها امرأة أخرى، وتأتي في أعقاب تحقيق جديد أجرته شرطة العاصمة. وقد تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات لأول مرة في أغسطس 2025".

    ستؤدي هذه الادعاءات الجديدة إلى مثول بارتي أمام محكمة ويستمنستر الجزئية يوم الجمعة 13 مارس. خلال مثوله أمام محكمة ساوثوارك كراون في سبتمبر 2025، أنكر اللاعب الدولي الغاني خمسة اتهامات بالاغتصاب واتهام واحد بالاعتداء الجنسي.

    وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022، بعد أن وقع بارتي عقدًا مع أرسنال في أكتوبر 2020. كان لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول للغانرز في ذلك الوقت، حيث خاض 167 مباراة مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار خمسة مواسم.

  • BRITAIN-FBL-CRIME-ASSAULT-COURTAFP

    بارتي يحصل على تصريح باللعب أثناء فترة الإفراج بكفالة

    تم توجيه التهمة إلى بارتي بعد أربعة أيام من انتهاء عقده مع أرسنال في صيف 2025. وهو حاليًا قيد الإفراج بكفالة ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة بشأن التهم الأصلية في 2 نوفمبر 2026.

    لا تمنع شروط كفالة بارتيه من لعب كرة القدم الاحترافية. يُحظر عليه الاتصال بأي من المشتكين ويجب عليه إخطار الشرطة بأي سفر دولي قبل 24 ساعة من مغادرته.

    ومن المقرر أن يتوجه إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف للمشاركة في كأس العالم 2026. مع 56 مباراة دولية في رصيده، لا يزال بارتي جزءًا من منتخب غانا. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإنجليزي في بوسطن في 23 يونيو.

  • مدرب فياريال يقيّم الأداء

    لم يكن أداؤه مع ناديه في أفضل حالاته خلال موسم 2025-26، حيث قال مارسيلينو غارسيا تورال، مدرب فياريال، عن اللاعب الذي كافح ليبرهن على الثقة التي أوليت له: "أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين توماس الذي عرفناه في أرسنال وهذا اللاعب. فرقًا كبيرًا".

    وقال عن بارتي في بداية الموسم، مع توقع تحسن مستويات الأداء: "من الصعب جدًا اللعب بهذه السرعة في كرة القدم الحالية. لذا، أعتقد أن ستة أشهر قد مرت الآن، وهذا وقت كافٍ لهذا اللاعب ليُظهر لنا ما كان عليه أو ما يُظهره الآن".

  • Thomas Partey Villarreal 2025-26Getty

    بارتي يتجه نحو الانتقال إلى وكالة حرة

    وقع بارتي عقدًا لمدة عام واحد عند انضمامه إلى فياريال، ومن المقرر أن تنتهي مدة العقد في نهاية يونيو.

