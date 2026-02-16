Getty Images Sport
لاعبو تشيلسي يوصفون بـ"الأطفال المدللين" لرفضهم التقاط صورة مع شباب هال سيتي قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي
لاعبو تشيلسي يمرون بجانب الماسكوتات
شارك تشيلسي الفيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، عندما وصل لاعبوه إلى ملعب MKM في هال لخوض مباراة الكأس مساء الجمعة. لكن المقطع أثار انتباهًا غير مرغوب فيه. فقد مر عدد من اللاعبين بجوار مجموعة الماسكوتات، ومنهم جيمس وإستيفاو وبيدرو والحارس روبرت سانشيز. وتوقف المهاجم ليام ديلاب، ولكن فقط لتحية أحد أعضاء طاقم هال الذي كان يعرفه على الأرجح من فترة إعارته من مانشستر سيتي إلى تايجرز في 2023-24.
نجوم البلوز يتعرضون لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي
ونتيجة لذلك، تعرض نجوم تشيلسي الكبار لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب @BevTurner: "رحبوا بالأطفال أيها الحمقى! أنتم لا تفعلون شيئًا سوى ركل الكرة لكسب عيشكم. لكنكم ستمنحون هؤلاء الأطفال فرحة عارمة. صافحوهم! افعلوا أي شيء! أيها المدللون... أين إنسانيتكم؟"
وعلق Al Foran قائلاً: "إنهم لا يهتمون على الإطلاق، ومن المحبط حقاً مدى انفصال لاعبي كرة القدم المعاصرين عن الواقع."
كتبت السباحة الأولمبية السابقة شارون ديفيز: "مخيب للآمال للغاية @ChelseaFC ألم يهتم أحد حتى بتحية هؤلاء اللاعبين الصغار أثناء مرورهم؟ 5 ثوانٍ من وقتهم!"
وكتب حساب باسم @HarveyJB24 دون مواربة: "حفنة من الأوغاد لا ينظرون حتى إلى الماسكوتات."
وكتب مستخدم آخر: "كل ما هو خاطئ في الدوري الإنجليزي الممتاز في مقطع فيديو مدته 30 ثانية."
انتقادات قاسية؟
للإنصاف مع فريق تشيلسي، فقد كانوا قد دخلوا للتو من الباب، لذا لم يكونوا يتوقعون وجود المجموعة، كما أن صف الماسكوتات كان يقف في زاوية تسمح للاعبين برؤيته من زاوية عينهم. كما أنهم سيحيون نفس الماسكوتات قبل بدء المباراة، كما هو معتاد. الغريب أن معظم الغضب بدا أنه قد نشأ بين وسائل الإعلام اليمينية في المملكة المتحدة.
بلوز يتأهل بسهولة في كأس الاتحاد الإنجليزي
على أرض الملعب، لم يكن هناك سبب يدعو إلى انتقاد فريق ليام روزينيور، الذي فاز بسهولة 4-0 على منافسه في الدوري. سجل بيدرو نيتو ثلاثية، بينما حصل ديلاب على ثلاث تمريرات حاسمة، كما سجل إستيفاو هدفاً. سيتعرف البلوز على منافسه في الجولة السادسة في القرعة التي ستجرى يوم الاثنين.
وفي تصريحاته بعد المباراة، أشاد روزينيور بمهنية لاعبيه: "ما أدركته بسرعة هو أنهم ليسوا مجرد لاعبين جيدين، بل هم محترفون متميزون". "شعرت أن الأداء الليلة كان احترافيًا ضد فريق جيد جدًا يسعى للصعود إلى الدوري الممتاز. هذه ليست مباراة سهلة. بعض ما قدمناه كان كل ما أريد أن أراه، لكن قبل ذلك، فإن القيم التي يمثلها الفريق جعلتني مدربًا سعيدًا للغاية".
