"لابورتا سيكون حريصًا على أمواله" .. إينيجو مارتينيز يسخر من إمكانية عودته إلى برشلونة مجددًا!

تحتضن المملكة العربية السعودية نسخة عام 2026 من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي سيتم بثها مجانًا عبر تطبيق ثمانية، في استمرار للشراكة التي جعلت من السعودية الوجهة الرسمية للبطولة منذ عام 2020، على أن يستمر عقد الاستضافة حتى عام 2027.
ومنذ انتقال السوبر الإسباني إلى الأراضي السعودية، تغيّرت ملامح البطولة بشكل جذري، بعدما تحولت من مباراة محلية تقليدية تُقام بين بطل الدوري وبطل الكأس، إلى مهرجان كروي عالمي بنظام رباعي، يضم أبرز أندية إسبانيا ويُتابَع من جماهير الكرة في مختلف القارات.
وكانت الشرارة الأولى لهذا التحول في يناير 2020 بمدينة جدة، عندما أُقيمت أول نسخة بالنظام الجديد بمشاركة أربعة فرق، وأسفرت عن تتويج ريال مدريد بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح، في نسخة دشّنت مرحلة جديدة للبطولة على المستويين الفني والتسويقي.
وخلال السنوات الماضية، شهدت الملاعب السعودية لحظات استثنائية، من بينها تتويج ريال مدريد بعدة ألقاب، وعودة برشلونة إلى منصات التتويج، وسط حضور جماهيري كثيف وتنظيم نال ثناء الاتحاد الإسباني، لتتحول البطولة إلى واجهة عالمية لكرة القدم الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتوزعت النسخ الست التي أقيمت بين مدينتي الرياض وجدة، مؤكدة نجاح التجربة سواء على صعيد الجودة الفنية أو التغطية الإعلامية، خاصة مع تكرار مواجهات الكلاسيكو التي خطفت أنظار العالم، وكان أبرزها نهائي 2025 الذي انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5-2.
وجاء ذلك التتويج ليمنح برشلونة رد اعتبار قوي بعد خسارته لقب نسخة 2024، حين سقط في النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1، ليؤكد السوبر الإسباني مكانته كواحد من أكثر البطولات إثارة على الساحة الكروية.
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.