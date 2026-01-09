"لابورتا سيكون حريصًا على أمواله" .. إينيجو مارتينيز يسخر من إمكانية عودته إلى برشلونة مجددًا!

وكان إينيجو قد فاجأ الجميع في أغسطس 2025 بقراره الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى النصر، وبعد أقل من ستة أشهر من مغادرته، علّق على إمكانية عودته للنادي الكتالوني ساخرًا.

وقال مارتينيز: "لا يمكنني العودة إلى برشلونة، من المستحيل أن يفرط لابورتا في كل هذه الأموال".

وأضاف المدافع صاحب الـ34 عامًا: "بصراحة أنا مرتاح جدًا في النصر، بالطبع أفتقد برشلونة؛ كان أفضل عام في مسيرتي الاحترافية، وهناك عرفت معنى الانتماء الحقيقي للنادي".

وواصل: "الآن أتابعكم من بعيد، ولن أكون حاضرًا في نهائي السوبر ضد ريال مدريد لأن لدينا مباراة في اليوم التالي، يؤسفني ألا أكون هناك".