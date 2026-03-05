كيليان مبابي يتلقى تحذيرًا من أسطورة ريال مدريد لويس فيغو بأن "التضحيات لها ثمنها" وسط معاناته من الإصابات

حقق مبابي موسمًا آخر حافلًا بالإنجازات في سانتياغو برنابيو، وأثبت أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في تشكيلة ريال مدريد الحالية. بفضل رصيده الهائل من 38 هدفًا في جميع المسابقات، عزز نجم باريس سان جيرمان السابق مكانته كأفضل هداف في النادي. ومع ذلك، تلقي إصابة خطيرة بظلالها على اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، مما يهدد بإفساد موسمه.

غاب اللاعب الدولي الفرنسي عن هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا في فبراير بسبب ما وُصف في البداية بأنه التواء في الركبة اليسرى. ومن المقلق أن التقارير اللاحقة أشارت إلى أن الإصابة قد تكون أكثر خطورة، مع مخاوف من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. بينما لا يزال النادي متفائلاً علناً بشأن عودة نجمه في مباراة دور الـ16 الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، تشير الحقيقة الطبية إلى وجود توازن خطير بين المجد والصحة على المدى الطويل.