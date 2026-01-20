Vini/Mbappe GFXGetty
كيليان مبابي يعادل أسطورة كريستيانو رونالدو أمام "الكتالوني المغشوش" فاتي.. وأربيلوا يجد وصفة "ريال مدريد الساحر" ضد موناكو ولكن!

ريال مدريد يعود بـ"وجه مرعب" أوروبيًا..

عندما يتم عزف نشيد دوري أبطال أوروبا، ويكون أحد طرفي المباراة هو العملاق الإسباني ريال مدريد؛ فيجب أن يعلم عاشق الساحرة المستديرة أنه سيكون أمام نسخة قوية من الميرينجي، مهما كان الوضع الذي يعيشه.

هذا الأمر تكرر كثيرًا مع ريال مدريد في السنوات الماضية؛ حيث أحيانًا ما يُعاني محليًا، ولكنه يضرب بقوة على المستوى الأوروبي.

وآخر الشواهد على ذلك؛ مباراة ريال مدريد ضد نادي موناكو الفرنسي مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ريال مدريد دخل مباراة موناكو على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهو يُعاني على المستوى المحلي؛ خاصة فيما يتعلق بالأداء والمستوى الفني "الفردي والجماعي"، بعيدًا حتى عن النتائج.

لكن أمام موناكو.. أبدع الميرينجي بشكلٍ كبير للغاية، بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا؛ محققًا فوزًا كاسحًا على الفريق الفرنسي، بستة أهداف مقابل واحد.

سداسية ريال مدريد في شباك موناكو؛ جاءت عن طريق كيليان مبابي "هدفين" في الدقيقتين 5 و26، فرانكو ماتانتونو في الدقيقة 51، تيلو كيرير بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 55، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 63، وجود بيلينجهام في الدقيقة 80.

ومن ناحيته.. أحرز فريق موناكو الأول لكرة القدم هدفه الوحيد في الشباك المدريدية؛ بواسطة نجمه جوردان تيزيه، في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة.. ارتقى ريال مدريد إلى "المركز الثاني" مؤقتًا في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات؛ بينما تجمد موناكو عند النقطة التاسعة، في "المركز العشرين".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد اكتساح ريال مدريد لنظيره موناكو، في ليلة الثلاثاء الأوروبية.. 

    كيليان مبابي "محطم" الأرقام في ليلة ريال مدريد وموناكو

    يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف عام 2024، قادمًا من صفوف النادي المحلي باريس سان جيرمان؛ بهدف واحد فقط لا غير، وهو تحطيم الأرقام القياسية.

    نعم.. مبابي في ليلة واحدة فقط، خلال مواجهة ريال مدريد ضد ضيفه الفرنسي موناكو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حطم العديد من الأرقام القياسية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "موسم 2015-2016"؛ كأكثر لاعبين تسجيلًا في نسخة واحدة بدور المجموعات من مسابقة أبطال أوروبا - مرحلة الدوري حاليًا -، برصيد 11 هدفًا.

    * ثانيًا: أصبح ناديه الأسبق موناكو؛ ثاني أكثر ضحاياه استقبالًا للأهداف - بالتساوي مع أولمبيك ليون الفرنسي -، برصيد 13 هدفًا.

    * ثالثًا: حطم رقم المهاجم الإسباني فرناندو مورينتس صاحب الـ17 هدفًا؛ حيث أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا - النظام الحديث -، برصيد 18 هدفًا.

    أنسو فاتي "كتالوني مغشوش" في مباراة ريال مدريد وموناكو

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نُشير إلى أن تألق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وتحطيمه الأرقام مع نادي ريال مدريد؛ جاء تحت أنظار الجناح الإسباني الشاب أنسو فاتي، لاعب فريق موناكو الأول لكرة القدم.

    فاتي صرح قبل مباراة ريال مدريد وموناكو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ بأنه لا يتمنى التوفيق لمبابي، خاصة أن قلبه كتالوني باعتباره ابن نادي برشلونة.

    وانتقل فاتي من فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى نادي موناكو، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

    المهم.. فاتي كان كتالوني "مغشوش"، ولا يشبه أبدًا الحماس الذي يلعب به نجوم برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد؛ حيث يُمكن تلخيص ظهوره في 60 دقيقة قبل استبداله، على النحو التالي:

    * أولًا: فشل كبير في تجاوز مدافعي ريال مدريد؛ خاصة في حالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: فشل كبير في الربط مع زملائه؛ وذلك في خط هجوم نادي موناكو.

    * ثالثًا: عدم تشكيل خطورة تذكر؛ سوى في لقطة واحدة أهدرها بغرابة.

    هذه اللقطة جاءت في الدقيقة 19؛ حيث استقبل عرضية على حدود نقطة الجزاء، ولكنه سدد الكرة عالية جدًا رغم عدم وجود أي ضغط عليه من مدافعي ريال مدريد.

    ألفارو أربيلوا يضع يده على "ريال مدريد الساحر" بقيادة فينيسيوس

    والآن سننتقل إلى جزئية أخرى، بخصوص مباراة ريال مدريد ضد موناكو مساء يوم الثلاثاء، تتعلق بالمدير الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا؛ الذي تولى قيادة الميرينجي بشكلٍ رسمي، قبل 8 أيام تقريبًا.

    أربيلوا في مباراته الثالثة فقط مع ريال مدريد، يبدو أنه بدأ يضع يده على "التشكيل المثالي"؛ الذي يستطيع تقديم كرة قدم تسحر الأعين، على النحو التالي:

    * أولًا: تشكيل جبهة يمنى قوية؛ بين الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والأرجنتيني فرانكو ماتانتونو.

    * ثانيًا: كل من فالفيردي وماتانتونو لا يلتزمان الخط بل يدخلان للعمق؛ ما أعطى سيطرة أكبر لريال مدريد على الكرة.

    * ثالثًا: تنويع الهجوم بين الجبهتين اليمنى واليسرى؛ إلى جانب اللجوء للاختراق من العمق أحيانًا.

    * رابعًا: استعادة الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل مستوياته؛ بعدما أعطاه أربيلوا دورًا قياديًا كبيرًا داخل الملعب وخارجه.

    والحقيقة.. فينيسيوس الذي أصبح قائد مشروع أربيلوا في صفوف الميريجي؛ قدّم واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة جدًا، بتسجيله هدفًا وتسببه في آخر "عكسي" وصناعته تمريرتين حاسمتين.

    رغم السادسية.. "عيوب واضحة" في ريال مدريد ضد موناكو الضعيف

    ورغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أنه يجب التأكيد على أن العملاق الإسباني ريال مدريد لم يصل للمثالية، حتى مع سداسيته في نادي موناكو الفرنسي.

    ونحن عندما نقول ذلك؛ نستند على مجموعة من "العيوب" التي ظهرت بوضوح ضد موناكو، على النحو التالي:

    * أولًا: هُناك فراغات كبيرة جدًا؛ وذلك في المنطقة بين خطي الوسط والدفاع.

    * ثانيًا: وصول لاعبي الخصم إلى مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا؛ أمر سهل للغاية.

    * ثالثًا: استهتار بعض اللاعبين مثل متوسط الميدان داني سيبايوس؛ الذي لعب كرة بالكعب داخل منطقة الـ18 انتهت بهدف لموناكو.

    أي أننا نقصد من كل ذلك؛ أن "ضعف" موناكو هو الذي ساعد ريال مدريد في المقام الأول، على تحقيق هذا الفوز الكبير (6-1).

    موناكو ظهر هشًا دفاعيًا؛ كما أنه هجوميًا كان يصل إلى مرمى كورتوا بسهولة، ولكنه يهدر الفرص بغرابة شديدة.

    لذلك.. فإنه رغم أن ريال مدريد قدّم سحرًا كرويًا ضد موناكو؛ إلا أن المشهد كان من الممكن أن يتغير كثيرًا، إذا واجه فريقًا أقوى.

