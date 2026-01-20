كيليان مبابي يعادل أسطورة كريستيانو رونالدو أمام "الكتالوني المغشوش" فاتي.. وأربيلوا يجد وصفة "ريال مدريد الساحر" ضد موناكو ولكن!

عندما يتم عزف نشيد دوري أبطال أوروبا، ويكون أحد طرفي المباراة هو العملاق الإسباني ريال مدريد؛ فيجب أن يعلم عاشق الساحرة المستديرة أنه سيكون أمام نسخة قوية من الميرينجي، مهما كان الوضع الذي يعيشه.

هذا الأمر تكرر كثيرًا مع ريال مدريد في السنوات الماضية؛ حيث أحيانًا ما يُعاني محليًا، ولكنه يضرب بقوة على المستوى الأوروبي.

وآخر الشواهد على ذلك؛ مباراة ريال مدريد ضد نادي موناكو الفرنسي مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ريال مدريد دخل مباراة موناكو على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهو يُعاني على المستوى المحلي؛ خاصة فيما يتعلق بالأداء والمستوى الفني "الفردي والجماعي"، بعيدًا حتى عن النتائج.

لكن أمام موناكو.. أبدع الميرينجي بشكلٍ كبير للغاية، بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا؛ محققًا فوزًا كاسحًا على الفريق الفرنسي، بستة أهداف مقابل واحد.

سداسية ريال مدريد في شباك موناكو؛ جاءت عن طريق كيليان مبابي "هدفين" في الدقيقتين 5 و26، فرانكو ماتانتونو في الدقيقة 51، تيلو كيرير بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 55، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 63، وجود بيلينجهام في الدقيقة 80.

ومن ناحيته.. أحرز فريق موناكو الأول لكرة القدم هدفه الوحيد في الشباك المدريدية؛ بواسطة نجمه جوردان تيزيه، في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة.. ارتقى ريال مدريد إلى "المركز الثاني" مؤقتًا في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات؛ بينما تجمد موناكو عند النقطة التاسعة، في "المركز العشرين".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد اكتساح ريال مدريد لنظيره موناكو، في ليلة الثلاثاء الأوروبية..