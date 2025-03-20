الديوك تتذوق طعم الخسارة المريرة من مودريتش ورفاقه

بعد 6 أشهر ونصف تقريبًا، عاد كيليان مبابي لقيادة كتيبة منتخب فرنسا، وليته لم يعد، حيث كانت الليلة غير مثالية تمامًا وبدا وكأنه نذير شؤم على كتيبة الديوك!

منتخب فرنسا سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه كرواتيا بهدفين دون رد، اليوم الخميس على ملعب ستاديون بولود، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وحسم المنتخب الكرواتي المهمة بهدفين في الشوط الأول سجلهما أنتي بوديمير وإيفان بيريزيتش في الدقيقتين 26 و46، بينما عجز مبابي ورفاقه عن هز الشباك على مدار الشوطين.