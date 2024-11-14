لماذا لا يلعب كيليان مبابي لفرنسا؟ الخلاف مع ديدييه ديشان يهدد بتعطيل استعدادات منتخب فرنسا لكأس العالم.

استبعد المدرب قائده من مجموعة أخرى من المباريات، ما أثار الشكوك حول علاقتهما وحالة المهاجم الذهنية حالياً.

لا يعد انسحاب اللاعبين البارزين من المباريات الدولية شيئًا جديدًا. لقد كانت ممارسة شائعة لسنوات. الأندية الأكثر قوة في اللعبة دائمًا ما تكون مترددة في إطلاق سراح لاعبيها الأكثر قيمة لأي شيء بخلاف التصفيات أو البطولات الكبرى، خاصة إذا كانت هناك أي مخاوف ولو بسيطة بشأن لياقة اللاعب.

لذلك، لم يكن صدمة كبيرة رؤية كليان مبابي يتغيب عن مباريات فرنسا في دوري الأمم ضد إسرائيل وبلجيكا الشهر الماضي - على الرغم من أن المهاجم قد تعافى للتو من مشكلة عضلية بسيطة ليبدأ مباراة فريق ريال مدريد النهائية قبل الاستراحة الدولية في أكتوبر ضد فياريال.

كان الشعور السائد هو أن مبابي سيستفيد من الراحة - وليس فقط من منظور بدني. لم يكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد بدأ مسيرته في مدريد بشكل جيد بعد انتقاله المثير للجدل من باريس سان جيرمان في الصيف. كانت هناك علامات متزايدة على أنه كان ينهار تحت ضغط محاولة تبرير رسوم توقيعه الضخمة، راتبه الهائل، وللأمانة الصارمة، مجرد وجوده في النادي الذي لم يكن يبدو بالفعل بحاجة إليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، فإن غيابه عن أحدث تشكيلة لفرنسا قد تسبب في كل أنواع الجدل وأكد بشكل فعلي أن الأمور ليست على ما يرام مع مبابي حاليًا...