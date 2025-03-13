كيليان مبابي يعلق على عودته إلى تشكيلة فرنسا .. وديدييه ديشان: لا أعلم إن كان لديه مشكلة ما!

Getty Imagesزهيرة عادلكيليان مبابي يعلق على عودته إلى تشكيلة فرنسا .. وديدييه ديشان: لا أعلم إن كان لديه مشكلة ما!كيليان مبابيديدييه ديشانريال مدريدالدوري الإسباني – لا ليجاكرواتيا v فرنساكرواتيافرنسادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أأرسل كيليان مبابي رسالة بعد تأكيد ديدييه ديشان أن نجم ريال مدريد سيقود ليه بلو لمباريات دوري الأمم مع كرواتيا.المقالة تتابع أدناهالمقالة تتابع أدناهالمقالة تتابع أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلتم استدعاء مبابي إلى تشكيلة فرنساسيرتدي شارة القيادة ضد كرواتياالمهاجم شارك حماسه على وسائل التواصل الاجتماعيتابع GOAL على واتساب! 🟢📱