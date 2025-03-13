Kylian Mbappe France 2024Getty Images
زهيرة عادل

كيليان مبابي يعلق على عودته إلى تشكيلة فرنسا .. وديدييه ديشان: لا أعلم إن كان لديه مشكلة ما!

كيليان مبابيديدييه ديشانريال مدريدالدوري الإسباني – لا ليجاكرواتيا v فرنساكرواتيافرنسادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ

أرسل كيليان مبابي رسالة بعد تأكيد ديدييه ديشان أن نجم ريال مدريد سيقود ليه بلو لمباريات دوري الأمم مع كرواتيا.

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  • تم استدعاء مبابي إلى تشكيلة فرنسا
  • سيرتدي شارة القيادة ضد كرواتيا
  • المهاجم شارك حماسه على وسائل التواصل الاجتماعي
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