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Ruben Neves HilalGetty
أحمد فرهود

"قلل من غياب كيليان مبابي ووصف العمل مع إنزاجي" .. روبن نيفيش يرد على شكاوى "الأجواء في أمريكا" قبل قمة الهلال وريال مدريد

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ماذا قال روبن نيفيش قبل القمة المونديالية؟..

تحدث روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، مساء غدٍ الأربعاء.

الهلال يواجه ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الزعيم الهلالي والفريق الملكي في "المجموعة الثامنة" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ بجانب كل من رد بول سالزبورج وباتشوكا.

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