خلال مقابلة حصرية أجراها GOAL مع فرانك لوبوف، تم إخبار كيليان مبابي لماذا "لا يمكن مقارنته" بزين الدين زيدان في أي نقاش يتعلق بأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الفرنسية. حتى الفوز بكأس العالم للمرة الثانية، مع تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع المنتخب الفرنسي، قد لا يكون كافياً لرفع نجم ريال مدريد الحالي فوق "أيقونة" البلانكوس في الماضي.
خاص | "لا أريد رؤية المزيد من اللاعبين مثله" .. نجم فرنسا السابق يُحبط مبابي بشأن الكرة الذهبية ومقارنته مع زين الدين زيدان
أرقام الجالاكتيكو: الفائز بكأس العالم وأفضل هداف في باريس سان جيرمان
فاز مبابي بلقب عالمي في عام 2018 وهو لا يزال في سن المراهقة. ووصل إلى النهائي الثاني على التوالي في قطر 2022 - حيث صنع التاريخ بتسجيله ثلاثية في تلك المباراة النهائية - لكنه عانى من خيبة أمل في ركلات الترجيح أمام ليونيل ميسي والأرجنتين.
أصبح المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا الآن أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان، حيث سجل 235 هدفًا للفريق، بينما اقترب بفارق هدفين فقط من أوليفييه جيرو (57) في صدارة قائمة هدافي فرنسا.
سيعود مبابي للسعي وراء المزيد من الألقاب الكبرى في عام 2026، مع ناديه ومنتخب بلاده، وقد حافظ على مستواه الفردي الرائع منذ أن أصبح لاعبًا آخر في فريق "جالاكتيكو" في سانتياجو برنابيو في عام 2024.
- Getty
وضع GOAT: هل يمكن لمبابي أن يتفوق على زيدان؟
عندما سُئل عما إذا كان يمكن اعتباره أفضل لاعب شهدته فرنسا على الإطلاق، أجاب لوبوف، الفائز بكأس العالم 1998، في حديثه مع GOAL بالتعاون مع BetVictor Online Casino: "بالتأكيد لا. لا يمكن مقارنته. من الصعب مقارنة المسيرات المهنية والفترات الزمنية أيضًا. لكن ما يستطيع زيزو فعله، بالإضافة إلى كونه لاعبًا رائعًا، هو طريقة تصرفه - حتى لو ارتكب أخطاء في 2006 - فالناس تحبه. كان كيليان مبابي محل بعض الجدل في حياته الخاصة، مما أثار غضب بعض الناس في فرنسا. لن يصل أبدًا إلى مستوى زيدان، وربما لن يصل أحد إلى هذا المستوى. ميشيل بلاتيني في ذلك الوقت وريمون كوبا قبله، هؤلاء اللاعبون هم أيقونات. لن نرى ما إذا كان مبابي يمكن أن يصل إلى نفس المستوى إلا في نهاية مسيرته.
"إنه لاعب رائع. بالتأكيد لاعب رائع وشخص ذكي. أنا فخور جدًا به. لكن عليه أن يعمل بجدية أكبر على أرض الملعب حتى يجعلني أقول "واو، يا له من لاعب". إنه مهاجم رائع. ريال مدريد محظوظ جدًا بوجوده هذا الموسم، فهو يسجل أهدافًا في كل مباراة تقريبًا. لكنني ما زلت أحتاج منه المزيد - عندما تفقد الكرة، على سبيل المثال، أن ترجع قليلاً، قليلاً فقط، وتظهر أنك تريد مساعدة زملائك في الفريق. في العصر الحديث، كل شيء يتعلق بالإحصائيات، كم عدد الأهداف التي تسجلها، وكم عدد التمريرات التي تقوم بها، وبالنسبة لي، كيليان مبابي هو أفضل مثال على كرة القدم الحديثة في الوقت الحالي. أنا لا أنتمي إلى هذا النوع من اللاعبين، لذا أريد أن أرى المزيد منه".
ترشيح الكرة الذهبية: هل مقدر لمبابي أن يخسر دائمًا؟
سيحتاج كيليان مبابي إلى رفع مستواه أكثر إذا أراد الفوز بالكرة الذهبية التي لا تزال عصيّة عليه، إذ إن أفضل نتيجة حققها كانت المركز الثالث عام 2023. ومع أن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لم يعودا ينافسان على الجائزة، إلا أن لاعبين آخرين تفوقوا على مبابي في سباقها.
وعند سؤاله عمّا إذا كان مقدّرًا لمبابي أن يفوّت الكرة الذهبية دائمًا، قال النجم الفرنسي السابق فرانك لوبوف “لا أحب الكرة الذهبية، لأنها بالنسبة لي لا تعني شيئًا. فهي لا تُمنح لأفضل لاعب فعليًا. يُفترض أن الكرة الذهبية تُمنح لأفضل لاعب في العالم، لكن إن فاز بها مبابي، فهل هذا يجعله أفضل قلب دفاع في العالم؟ أستطيع أن أقول لكم إن مبابي سيئ جدًا في مركز قلب الدفاع!
ينبغي أن تُسمّى الجائزة (MVP) أي أفضل لاعب مؤثر أو الأكثر قيمة، فهذا أدقّ. من الأفضل أن تملك لاعبًا مثل مبابي على أي قلب دفاع في العالم، حتى لو كان (ويليام) ساليبا أحد أفضلهم، لأن هؤلاء يجذبون الجماهير للشاشات والمدرجات. لكن عبارة (أفضل لاعب في العالم) لا تعني شيئًا... إنها مجرد تجارة.”
وأضاف لوبوف “أتمنى حقًا أن يفوز مبابي بالكرة الذهبية، لأنه لاعب مذهل. لكن في الوقت الحالي، اللاعبون الأبرز هم من يفوزون بالألقاب، مثل رودري، أو سابقًا بوسكيتس وكروس، أولئك الذين يصنعون اللعب ويؤدّون أدوارًا دفاعية وهجومية في آنٍ واحد. اللاعبون المكتملون هم الأهم.
دون لاعبين مثل كانتي وديكلان رايس وماكيليلي وكاسيميرو — الذي كان أفضل لاعب في ريال مدريد، يقوم بالأعمال القذرة ويصنع اللعب أيضًا — لا يمكن للفرق الكبرى النجاح.
الأمر نفسه مع لاعبين مثل فيتينيا وجواو نيفيش في باريس سان جيرمان، أو هندرسون وماك أليستر وجرافينبيرخ في ليفربول. هؤلاء أهم من أي مهاجم يسجل 40 هدفًا.
لذلك سيكون الأمر صعبًا على مبابي وهالاند. عليهم أن يقدّموا شيئًا استثنائيًا فعلًا، لأن الفرصة ستفلت منهم خلال الموسم المقبل أو الذي يليه.”
- Getty
الأفضل في العالم: مبابي يتنافس مع هالاند وزملاؤه
مبابي وهالاند - اللذان يسجلان أرقامًا قياسية في عدد الأهداف مع ريال مدريد ومانشستر سيتي على التوالي هذا الموسم - يأملان في الحصول على أكثر من فرصتين أخريين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، فهما يدركان الحاجة إلى المساعدة في تحقيق النجاح الجماعي، بدلاً من الجوائز الفردية، من أجل الاعتراف بهما كأفضل لاعبين على مستوى العالم.