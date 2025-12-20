"سنحقق الألقاب في 2026" .. مبابي يقدم وعدًا بجمهور ريال مدريد ويوجه رسالة إلى رونالدو

وأنهى مبابي عام 2025 بهذا الإنجاز الاستثنائي، مؤكدًا حضوره القوي في موسمه الأول بقميص النادي الملكي، بعدما بلغ رقمًا كان يُنظر إليه لسنوات طويلة على أنه شبه مستحيل.

وجاء الهدف الحاسم في مباراة صعبة عانى خلالها ريال مدريد كثيرًا، خاصة وأن مبابي كان قد أهدر فرصتين محققتين في وقت سابق.

وشهدت المباراة سقوط رودريجو داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم مونييث رويث ركلة جزاء لصالح الميرنجي.

وكما جرت العادة، تولّى مبابي تنفيذ الركلة، ولم يُخطئ هذه المرة، مسجلًا الهدف الذي منحه معادلة الرقم التاريخي.

واحتفل النجم الفرنسي بطريقة لافتة، إذ انطلق رافعًا ذراعيه مقلدًا الاحتفال الشهير لكريستيانو رونالدو، في لقطة حملت رسالة واضحة من التقدير والاحترام، واعتُبرت إهداءً مباشرًا للنجم البرتغالي الذي بات يشاركه الرقم القياسي نفسه في عام ميلادي واحد.