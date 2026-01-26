صداع كيليان مبابي يعود من جديد .. الفرنسي يثير القلق في ريال مدريد قبل مواجهة بنفيكا

كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا تستعد حاليًا للحلول ضيفةً على بنفيكا البرتغالي، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل الميرينجي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة القارية برصيد 15 نقطة، لكنه ليس في مأمن من ناحية التأهل المباشر لدور الـ16، إذ يتفوق بفارق نقطتين فقط عن المركز التاسع، الذي سيخوض الملحق.

أما الفريق البرتغالي بقيادة مدربه الوطني جوزيه مورينيو فسيودع البطولة بنسبة كبيرة، إذ يحتل المركز الـ29 في جدول لترتيب برصيد ست نقاط فقط، لكن تفصله نقطتين فقط عن المركز الـ24 (الأخير المؤهل لملحق دور الـ16).